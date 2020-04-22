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Aktüel

Trump ve Pakistan Başbakanı Han Kovid-19'u görüştü

Beyaz Saray: "İki lider, virüsün yenilmesi için koordineli bir mücadele ve salgının ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında birlikte çalışmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı"

2020-04-22 18:58:07 -
Trump ve Pakistan Başbakanı Han Kovid-19'u görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi için iki ülke arasındaki iş birliğinin devam etmesi vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Han telefonda görüştü.

Görüşmede Kovid-19 pandemisine karşı verilen mücadelenin ele alındığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, virüsün yenilmesi için koordineli bir mücadele ve salgının ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında birlikte çalışmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı." değerlendirmesine yer verildi.

Trump ve Han'ın görüşmede bölgesel güvenlik ve diğer ikili konuları da konuştuğu kaydedildi.


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