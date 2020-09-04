Trump, skandal Kudüs adımını duyurdu!

3 Kasım seçimleri öncesi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan skandal bir dış politika hamlesi geldi.

Kudüs'e taşıyorlar!

Beyaz Saray'a ağırladığı Sırbistan ve Kosova liderlerine ekonomik normalleşme anlaşmasına imza attıran Trump, Sırbistan'ın İsrail büyükelçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşıyacağını, Kosova'nın da işgalci İsrail'i tanıyacağını duyurdu.

Trump, böylelikle iki ülkenin de Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını sağlamış oldu.

Netanyahu: Kudüs'te elçilik açacak ilk nüfus çoğunluğu Müslüman ülke

Benzer bir açıklamada bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Kosova'nın Filistin'in başkenti Kudüs'te elçilik açacak ilk nüfus çoğunluğu Müslüman ülke olacağını bildirdi.

Netanyahu'nun ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, terör ve işgal devleti İsrail, Kosova ile diplomatik ilişkiler kurulacağını da bildirerek Sırbistan’ın da Tel-Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını söyledi.

Büyükelçilik taşıma sürecinin 2021'nin Temmuz ayında tamamlanacağı, o zamana kadar Filistin'in başkenti Kudüs’te Sırbistan temsilciliğinin faaliyet göstereceği belirtildi.

Binyamin Netanyahu, İsrail'le diplomatik ilişki kuracak olan Kosova'nın da büyükelçiliğini Kudüs'te açmayı kabul ettiğini açıkladı.

Netanyahu gizli görüşmeleri duyurmuştu

Netanyahu, İsrail'in diplomatik ilişkisinin olmadığı bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri ile kamuoyuna duyurulmayan birçok gizli görüşme yaptıklarını belirtmişti.

BAE de Filistin'e ihanet etmişti!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, Filistin davasına ihanet ederek terör ve işgal devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza atmış, skandal anlaşma duyarlı Müslümanlarca tepki ile karşılanmıştı.