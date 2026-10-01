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Gündem Trump Şam’a kapıyı açtı: ABD, Suriye’ye silah satacak
Gündem

Trump Şam’a kapıyı açtı: ABD, Suriye’ye silah satacak

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Trump Şam’a kapıyı açtı: ABD, Suriye’ye silah satacak

Donald Trump yönetiminin Esed sonrası yaptırımları esnetme adımları kapsamında Suriye, ABD’nin silah ambargosu uyguladığı kara listeden çıkarıldı. Şam’daki yeni hükümetle ilişkileri normalleştiren Washington, 14 yıldır kapalı olan büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanırken silah satışı taleplerini de bireysel bazda değerlendirmeye alacak.

TAHSİN HAN

ABD yönetimi, Şam’daki yeni hükümetle ilişkileri normalleştirme adımları kapsamında Suriye’yi Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) kapsamındaki kara listeden çıkardı. Newarab’ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kararıyla, Suriye’ye yönelik silah ve mühimmat satışı lisanslarındaki genel yasak kaldırılarak, Şam’dan gelecek silah alım taleplerinin durum bazında tek tek değerlendirilmesine karar verildi.

 

BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇACAKLAR

Başkan Trump’ın Beşşar Esed sonrası dönemde başlattığı yaptırımları esnetme süreci, 24 Ağustos’ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Suriye’yi “terörü destekleyen devletler” listesinden çıkarmasıyla hız kazanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önceki günkü düzenlemesinde, Dışişleri Bakanı’nın 19 Ağustos 2026’da Suriye için yeni bir savunma ticareti politikası onayladığı belirtildi. Bu politika, savunma ürünleri ve savunma hizmetlerinin Suriye’ye transferine ilişkin başvuruların vaka bazında lisanslandırılabilmesini öngörüyor. Ayrıca Washington yönetimi, 14 yıldır kapalı olan Şam Büyükelçiliği’nin yeniden açılacağını duyurdu.

DAEŞ’LE MÜCADELE EDİLECEK

Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın yönetimi altında atılan bu adımlar, ABD güçlerinin Irak’tan çekilme kararıyla da paralellik gösteriyor. Yeni dönemde Şam hükümetinin, bölgede DAEŞ’in yeniden güçlenmesini önlemede ve istikrarın sağlanmasında daha aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Suriye’nin ITAR listesinden çıkarılmasıyla birlikte ABD’nin silah ambargosu uyguladığı ülke sayısı Belarus, Çin, Küba, İran, Myanmar, Kuzey Kore ve Venezuela olmak üzere yediye düştü.

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