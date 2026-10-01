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Gündem MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz
Gündem

MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz

Yeniakit Publisher
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MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınları reddediyor, Kutsal mekânları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasını yapıldı

MSB, haftalık basın bilgilendirmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son verileri paylaştı.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Haftalık basın duyurusunda ordunun envanterine giren silah sistemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

28 Eylül’de, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II’nin kabul faaliyeti, Hava Kuvvetleri Komutanı ile Bakan Yardımcımcısı Salih Ayhan’ın katılımıyla TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı.

MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 81 mm havan mühimmatı ve 155 mm beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarına Azak harp başlığı teslimatı gerçekleştirildi.

Ayrıca, MKE’nin Azerbaycan’daki şirketi Makine Kimya Azerbaijan (MKA) ile Azerbaycanlı Miras firması arasında 30 Eylül’de, BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Modernize edilen ilk BMP-1T “Turan” ise ADEX 2026’da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleye devam ediyor.

Bu kapsamda, 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Hudut güvenliği kapsamında ise, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 oldu.

Engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487’ye ulaşt.

Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN İHLALLERİ

Bakanlık, katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki ihlalleriyle ilgili de açıklama yaptı.

Açıklamada, " İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınları reddediyor, Kutsal mekânları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

MSB'nin açıklamasının devamı şu şekilde:

"İçlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail, saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürmektedir.

Filistin’de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail’in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz"

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye Genelkurmay Başkanları 25 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliğini daha da ileriye taşımanın, askerî koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu arttırmanın yolları görüşüldü, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alındı.

IRAK BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ

2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara devredilmesi kararlaştırıldı.

İNGİLTERE'DEN C130-J TEDARİKİ

İngiltere'den 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalandı.

Belirlenen takvim doğrultusunda, İngiltere'de devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, ilk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanlanıyor.

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