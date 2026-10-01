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Gündem Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!
Gündem

Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!

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Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar!

CHP’nin yıllardır emeklilerin geçim sıkıntısını gündeme getirirken kullandığı yoksulluk tablosunun ardından, bu kez TBMM’de fon mağduru 78 yaşındaki emekli Rahime Yüceer’in yaşadıkları anlatıldı. Yüceer, ev almak için sekiz yıl boyunca biriktirdiği milyonları yatırım fonuna yatırdığını ve parasına ulaşamadığını söyledi. Ortaya çıkan iki farklı emekli profili ise şu soruyu beraberinde getirdi: “Düne kadar ‘emekli sebze artıklarını topluyor’ diyorlardı, şimdi milyonluk birikimini fona yatıran emekliden bahsediyorlar; hangisi doğru?”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon mağdurlarıyla birlikte TBMM’de düzenlediği basın toplantısında yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Toplantının en dikkat çeken isimlerinden biri 78 yaşındaki emekli Rahime Yüceer oldu. Yüceer, sekiz yıl boyunca tasarruf ederek ev almak için para biriktirdiğini, daha sonra birikimini yatırım fonuna aktardığını ve parasına erişemediğini anlattı.

DÜN GEÇİM SIKINTISI, BUGÜN 8 YILLIK BİRİKİM

CHP, emekli aylıklarının yetersizliği ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları uzun süredir siyasi gündeminin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarıyor. CHP'li Akay da geçmişte TBMM kürsüsünde en düşük emekli aylığının artırılmasını isteyen açıklamalarda bulundu.

Bu kez aynı partinin düzenlediği toplantıda, sekiz yıl boyunca para biriktiren ve ev alma planı yapan bir emeklinin yatırım fonunda yaşadığı mağduriyet kamuoyuna taşındı.

Ortaya çıkan tablo, “Düne kadar emekli sebze artıklarını topluyor diyorlardı, şimdi emekli olduğundan bahsediyorlar; hangisi doğru?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak iki durumun birbirini zorunlu olarak dışlamadığını da belirtmek gerekiyor: Yüceer, parasını yüksek gelir sayesinde değil, yıllarca ciddi tasarruf yaparak biriktirdiğini anlatıyor.

“EV ALACAKTIM, PARAM GİTTİ”

Yüceer, daha önce parasını vadeli mevduatta değerlendirdiğini, kendisini bankadan arayan bir kişinin yatırım fonunu önerdiğini anlattı. Fonun risk taşımadığı yönünde kendisine güvence verildiğini söyleyen Yüceer, birikimini buraya aktardığını ifade etti. Parasını geri çekmek istediğinde ise bunu yapamadığını belirtti.

Yaşadığı mağduriyetin ardından büyük endişe yaşadığını anlatan Yüceer, parasının ne kadarını geri alabileceğini bilmediğini ve geceleri uyuyamadığını söyledi.

CHP FON MAĞDURLARINI MECLİS’E TAŞIDI

Cevdet Akay ise olayın yalnızca doğrudan yatırım yapanlarla sınırlı olmadığını belirterek yaklaşık 1,1 milyon yatırımcıdan, yakınları da hesaba katıldığında 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren bir tablodan söz etti. Bu rakamlar Akay'ın açıklamasına dayanıyor; resmî olarak kesinleşmiş mağdur sayısı değil.

Böylece CHP’nin daha önce geçim sıkıntıları üzerinden gündeme taşıdığı emekliler tartışmasına bu kez farklı bir tablo eklendi: Sekiz yıl boyunca ev almak için para biriktiren, birikimini yatırım fonuna aktaran ve şimdi parasını geri almaya çalışan 78 yaşındaki bir emeklinin hikâyesi.

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Yorumlar

Ahmet abi

İki emekli profili de doğru yanlış olan chp veya yeni parti.

buttan yiyenlerle yenilenler aynı

yakında yine müftünün karısıyım diye mikrofona konuşturdukları chp nin kadın kolları başkanınıda bir köşede parasını fona yatırda şimdi köşede dileniyor diye çıkarırlar
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