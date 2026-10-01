SPK’dan bir yeni açıklama daha: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı

SPK, 1 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı "İsteğe Bağlı İade Hesaplarına İlişkin Duyuru" ile tasfiye kapsamındaki yatırım fonları ve borsada işlem gören paylara ilişkin iade hesaplarının açıldığını duyurdu.

Duyuruya göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin taleplerinin karşılanabilmesini teminen Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açılmıştır.

İADE EDİLEN TUTAR KATILMA PAYI SAHİPLERİNE ÖDENECEK

Açıklamada, isteğe bağlı olarak yatırılan tutarların sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edileceği, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacağı belirtildi. Bu tutarların, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacağı ifade edildi.

BORSA İŞLEMLERİ İÇİN "GENEL HİSSE İADE HESABI" AÇILDI

Ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen de Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına "Genel Hisse İade Hesabı" açıldığı bilgisine yer verildi.