Trump açıkladı! Güney Kore’den ABD’ye 200 milyar dolarlık enerji yatırımı

ABD ile Güney Kore arasındaki enerji işbirliği için yeni yatırım planı açıklandı. ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile New York'ta yapılan BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmede enerji işbirliğinin ele alındığını aktaran Trump, "ABD'de 200 milyar dolarlık yeni yatırım yapmaları konusunda anlaştık. Geçtiğimiz yıl Başkan Lee ile yaptığım 350 milyar dolarlık Kore Stratejik Ticaret ve Yatırım Anlaşması kapsamında ülkemiz genelinde Amerikan enerjisini ve Amerikan gücünü inşa edeceğiz" dedi. Güney Kore'nin yatırım taahhütlerini devasa inşaat projelerine ve on binlerce istihdam fırsatına dönüştürdüklerini vurgulayan Trump, "Bunlar, ABD'deki güç kapasitesini artıran devasa enerji projeleridir. Bu, yeni inşaatlar, yeni üretim ve Amerikan işçileri için harika iş imkanları demektir" ifadelerini kullandı.

“8 nükleer reaktör inşa edilecek”

ABD'de hayata geçecek enerji yatırımları hakkında bilgi veren Trump, "İlk olarak, ülkemiz ve Güney Kore altısı ‘Westinghouse AP1000' ve ikisi Kore menşeli ‘APR-1400' olmak üzere 8 büyük ölçekli reaktör inşasını öngören 120 milyar dolarlık bir nükleer güç programında ilerliyor" dedi. Trump, bu projenin ABD'nin enerji güvenliğine katkı sağlayacağının altını çizdi.

“Alaska eyaletimizin muazzam kaynaklarını ortaya çıkaracak”

Enerji iş birliğinin sıvılaştırılmış doğalgazı da kapsadığını ifade eden Trump, "İkinci olarak, ABD ve Güney Kore, harika Alaska eyaletimizin muazzam kaynaklarını ortaya çıkaracak, yeni Amerikan gaz altyapısını oluşturacak ve bunu harika Amerikan işçilerimizle inşa edecek olan 50 milyar dolarlık Alaska LNG projesi üzerinde birlikte çalışmaya başlama kararı aldı. Bu proje, Alaska halkı için önemli bir değişim sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

22 milyar dolarlık doğal gaz santrali

Ayrıca Teksas'ın Encinal bölgesinde 6.4 gigawatt'lık devasa bir doğal gaz santrali projesinin hayata geçirileceğini aktaran Trump, 22 milyar dolarlık bu proje hakkında "Teksas'ı muazzam, yeni ve güvenilir bir güç kapasitesine kavuşturacak" ifadelerini kullandı.

“Ticaret anlaşmaları ile desteklenecek”

Bu projelerin ABD'ye katkılarının nesiller boyu devam edeceğini ve üretim, enerji güvenliği ve istihdam fırsatları sağlayacağını yineleyen Trump, "Bu projeler, gelişmiş üretim, yarı iletkenler ve geleceğin tüm harika endüstrileri de dahil olmak üzere yönetimim döneminde ABD'ye gelen trilyonlarca dolarlık yatırımı destekleyecek. Bu kapasiteyi burada, ABD'de inşa ediyoruz ve bugün duyurulan projeler nesiller boyu bize güç sağlamaya yardımcı olacak" dedi. Trump, ABD'ye yapılan yatırım taahhütlerinin ticaret anlaşmaları ile desteklendiğini de sözlerine ekledi.