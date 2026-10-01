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Gündem ASELSAN duyurdu: 1 milyar Euroluk anlaşma imzalandı
Gündem

ASELSAN duyurdu: 1 milyar Euroluk anlaşma imzalandı

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ASELSAN duyurdu: 1 milyar Euroluk anlaşma imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin euroluk sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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