MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor

“Türkiye’nin ana gündemlerinden biri de FON vurgunu…” başlıklı köşe yazısında Yıldıray Çiçek; “Son yıllarda rüşvet, yolsuzluk ve vurgun iddiaları üzerinden gerçekleştirilen operasyonlara baktığımızda, bu alanda dikkat çekici bir yoğunluk yaşandığı görülüyor. Özgür Özel, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP’li belediyelere sahip çıkarken, Cumhur İttifakı içinde ise Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının geçtiği ‘fon’ soruşturması konusunda bir kişinin dahi çıkıp sahip çıktığı, ‘Olay kapatılsın’ dediği görülmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçle ilgili olarak, ‘Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Devletin, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz’ dedi. Bu açıklamadan önce Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Öte yandan, hisselerinden elde ettikleri 2,2 milyar lirayı Hazine’ye iade ettiklerine ilişkin iddialar da gündeme geldi. Ayrıca Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları hakkında dondurma kararı verildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu tavrı ortaya koyarken, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de FON soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir. Defaatle söylediğimiz gibi siyasette aklanma ve arınma sağlanmalı, kimse töhmet altında kalmamalı; diğer yandan da sorumlular hukuk önünde hesabını vermelidir’ diyerek kararlılığını gösterdi. Sayın Devlet Bahçeli, MHP’nin bu konudaki duruşunu ise ‘Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya kararlıdır’ sözleriyle ortaya koydu. Kendi yoldaşlarının yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla karşı karşıya kaldığı süreçlerde ‘Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok, yolsuzluk yok. Bize karşı iftira var’ anlayışını savunarak, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediye başkanlarına siyasi destek vermek için kendini paralayan Özgür Özel, şimdi ise ‘fon vurgunu’ üzerinden iktidara ahlak ve siyaset dersi vermeye kalkıyor; sanki bu konularda son derece hassasmış gibi bir görüntü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN ÇIKIP DA ‘KİM RÜŞVETE, YOLSUZLUĞA, AHLAKSIZLIĞA BULAŞTIYSA HESABINI VERSİN’ DİYEMEDİ”

Yıldıray Çiçek şunları yazdı: “Özgür Özel, CHP’li belediyelerde rüşvet, yolsuzluk ve ahlaksızlık namına adeta geçit töreni düzenlenirken, bir gün çıkıp da ‘Kim rüşvete, yolsuzluğa, ahlaksızlığa bulaştıysa hesabını versin’ diyemedi. Bunu yapmadığı gibi, il il, ilçe ilçe gezip yapanları savunan mitingler düzenledi. İtirafçıları geçtik; İBB dosyasında yargılanan sanıklar, mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne bakarak rüşvet verdiklerini anlatıyor. Ekrem İmamoğlu’nun 12 yıllık danışmanı rüşvet çarkını kalem kalem anlattığı hâlde, hiçbir utanç duymadan Silivri’ye olayların üzerini kapatma, örtbas etme kamp çadırı kuran Özgür Özel, ‘Fon soruşturması’ için kameraların karşısına geçerek yine siyasi manipülasyon yapma gayreti veriyor. ‘Bu işlerin sizi-bizi olmaz; kim rüşvete, yolsuzluğa, vurguna karıştıysa herkes hesap versin’ diyemeyen Özgür Özel, hâlâ kendine siyasi prim yapma ve cezaevindeki yoldaşlarını kurtarma gayreti veriyor. Sosyal medyada dikkat edin: CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını hatırlatarak FON vurgunu hakkında eleştiri getirdiğinizde çıldıranlar var. Yeni Parti, FETÖ ve birbirine bağlı unsurlar, adeta ‘Bizi yolsuzluk ve rüşvet olaylarımızı niye hatırlatarak bunu yapıyorsun?’ dercesine sahte hesaplarla saldırıya geçtiler…

Kendilerini haklı çıkarmak için öyle cümleler kuruyorlar ki, her eksiklikleri bir yana, akıl fukarası oldukları da çok net gözüküyor. Onlara göre ‘Yolsuzluk, hırsızlık, vurgun yapan hangi partili olursa olsun, herkes hesap versin’ demek suç… Buradaki niyet ne? Buradan muhalefetin hırsızlığını örtbas ederek iktidar olma arayışı ve istismarı… Türkiye üzerinde siyasi hesap yapanlar, kendi vermesi gereken hesapları vermeyip başka hesap vermesi gerekenler üzerinden yol almaya çalışıyor. İkiyüzlülük budur işte… Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarında bir Özgür Özel’in ve muhalefetin tutumuna, bir de Cumhur İttifakı’nın ‘fon vurgunundaki’ tutumuna bakın… Buradaki ikiyüzlülüğü iyi anlarsanız, Türkiye’yi koruma iradeniz daha güçlü hâle gelir. Türkiye’de vatandaşlarımız ekonomik sıkıntılar içindeyken, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ve vurgun yapan her kim olursa olsun, hesabını en ağır şekilde vermelidir. Ortak mücadele, ortak kararlılık bu olmalıdır.”