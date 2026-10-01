Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve ekibi ahlâksızlık girdabında debeleniyor! Edepsizliğin yeni adresi

Buğra Kardan İstanbul

Hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık üssüne dönüştürdüğü CHP’de barınma imkânı kalmayınca hem verileri hem vekilleri araklayarak YP’ye kaçan Özgür Özel ve ekibi ahlâksızlığın dibine vurdu. Antalya’da paniğe yol açan teleferik kazasında kurtarma çalışmaları devam ederken yatta Veli Ağbaba’yla içki içip sızdığı objektiflere yansıyan, CHP’li Kamer Genç’in kabri başında kadeh kaldırırken kameralara yakalanan Özel’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Atilla Yıldırım’la ezan okunduğu esnada çalgılı çengili alem yaptığının ortaya çıkması ise bardağı taşıran damla oldu.

BU YENİLİR YUTULUR CİNSTEN DEĞİL

Ekrem İmamoğlu’nun jetinde, kara kutusu Murat Ongun’un rezidans dairesinde uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlenmesine, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın genç sevgilisiyle otel odasında yarı çıplak basılmasına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şoförünün gözü önünde kadın çalışanıyla ilişkiye girmesine, türlü usulsüzlüklere imza atan ‘Azgın Boğa’ lakaplı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp üzerinden metresine uygunsuz görüntüler yollamasına; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 17 yaşında bir kızı kirli ağına düşürmesine tepkiler dinmezken, Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya’nın Çin gezisi sırasında bir çocukla beraber olduğunun afişe edilmesi infiale yol açtı. Belediye başkanları halkın paralarını iç eden, rüşvet skandallarına bulaşan, yol arkadaşları büyük vurgun ağları ören Özel’in kurmaylarından Deniz Yavuzyılmaz’ın da danışmanlarının maaş kartlarına el koyması YP’de kokuşmuşluğun had safhada olduğunu tescilledi.

KİRLİ ÇARKINI YP’YE TAŞIDI

YP’deki rezaletleri Akit’e değerlendiren eski CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım, şunları söyledi: “Mütedeyyinlere yaranmak için camiye giden, abdest alırken görüntü veren Özel’in maskesi düştü. Özel’in ezanın okunuşuna aldırış etmeden arkadaşlarıyla alem yaptığını tüm Türkiye gördü. Malum, takıyyeyi FETÖ’cüler sever. Bunlar, bir yandan dindar görünürler diğer yandan da alkol alıp, ‘Atatürkçüyüm’ ya da ‘Aydınım’ derler. Alkolle aydınlık mı olur, Allah aşkına! Özel gibi arkadaşlarının da skandalları bitmek bilmiyor. Danışmanlarının maaş kartlarına el koyanlar, rüşvet paralarını sevgililerine yedirenler, sapkınlıklarda bulunanlar ortada. Bunlar Syonizmin arzu ettiği her şeyi yapıyorlar. Neden? Çünkü Siyonizm, hem fuhuş hem LGBT hem pedofili yoluyla ahlâkı çürütmeyi amaçlıyor. Çünkü hem vurgunu hem yağmayı meşru gören gençlik inşa etmeyi temel alıyor. Hem alkol hem bağımlılık yapan maddelerle toplumu çökertmeyi hedefliyor. Belli ki Siyonistlerin talimatlarına uymaktadırlar. Siyonistler için zaafı olanları bulmak esastır. Çünkü zaafı olanları devşirmek, kullanmak kolaydır. Özel ve arkadaşları da bunun için uğraşmaktadırlar. Hâsılı Özel, CHP’de kirli bir çark oluşturdu. Bunun sancısı çekildi. O kirli çark şu anda da YP’ye taşındı.”

BUNLARDAN ÜLKEYE HAYIR GELMEZ

Eski CHP’li Ceyhan Mumcu da şunları dile getirdi: “Özel’in ezana karşı saygısızlığını kınıyorum. Özel’in ezanın okunuşunu umursamaması, aleme devam etmesi büyük bir saygısızlıktır. Bu, ilk de değildir. Hatırlanacağı gibi Kamer Genç’in kabri başında rakı içecek kadar ileri gitmiştir. Yani böyle saygısız birinin ülkeyi yönetmeye hakkı yoktur. Zaten bu hakkı elde edemeyeceği açıktır, alamayacağı aşikârdır. Yani ben 43 sene CHP’de siyaset yaptım. Dostlarımın önemli bölümü ya CHP’li ya YP’lidir. Dostlarımdan CHP’yi bırakıp YP’ye giden çok olmuştur. Ben, onları Özel ve arkadaşlarının yanlışlarını görmeye davet ediyorum. Belediye başkanlarıyla ilgili haberleri duyuyoruz. Vurguncuları, rüşvet paralarını sevgililerine yağdıranları biliyoruz. Bir de pedofilikler olduğu haberini alıyoruz. Böylelerine oy verilir mi? Böylelerine yer veren YP’ye itimat edilir mi? Kendisi ve arkadaşları skandallarla anılan figürlere güvenilir mi? Yani Uğur Mumcu cinayetini araştıran Adalet Bakanı Akın Gürlek’le görüşmeye gittiği için Güldal Mumcu’ya bile protesto eden bir YP var, karşımızda. ‘Seyyar giyotinle neden buluştun’ diye çıkışıyorlar. Bunu da kınıyorum. Tahammülsüz olan YP’lilerden ülkeye hayır gelmez.”