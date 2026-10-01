18 yıl hapse çarptırılan TİP’li Atalay yine sahnede! Gezi provokatöründen açlık grevi şovu!

Anayasa Mahkemesi'nin kurtarmak için yetkilerini aşmayı dahi göze aldığı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ten 18 yıl hüküm giyen TİP’li Can Atalay yeniden ortaya çıktı.

Gezi provokasyonunda ön saflarda yer alan, 2014-2015’teki Kobani olaylarını provoke etmeye yönelik rezil paylaşımlarda bulunan Taksim Dayanışması avukatlarından Can Atalay, 2023’te cezaevindeyken TİP’ten milletvekili adayı gösterilmiş ve Hatay Milletvekili seçilmişti. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay’ın milletvekilliği düşürülmüş ve AYM yetkilerini aşarak provokatör için ‘hak ihlali’ yönünde skandal bir karar vermişti.

Hala cezaevinde bulunan Gezi Parkı provokasyonu tutuklusu Can Atalay, TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. Atalay'ın X hesabından yapılan açıklamada, eylemin Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve milletvekilliği görevini yapmasının önündeki engelin kaldırılması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

"BENİM DE ORADA OLMAM GEREKİYORDU"

TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasına dikkat çeken Atalay, Hatay'dan milletvekili seçildiğini hatırlatarak kendisinin de Meclis'te olması gerektiğini savundu. Atalay açıklamasında, "TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor. Hatay halkının en zor günlerinde verdiği kararla seçtiği milletvekili olarak benim de orada olmam gerekirken tümüyle hukuksuz olarak cezaevindeyim" iddialarında bulundu.

Mevcut yargı sistemi nedeniyle haksız bir kararla tutuklu olduğunu savunan Atalay, milletvekili seçildiği tarihten itibaren yargılamasının durdurulması, tahliye edilmesi ve yemin ederek görevine başlaması gerektiğini iddia etti.

AYM KARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Anayasa Mahkemesi'nin haklarının ihlal edildiğine yönelik karar verdiğini belirten Atalay, bu karar doğrultusunda tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Milletvekilliğinin düşürülmesi sürecine de değinen Atalay, TBMM'de yapılan işlemin hukuki karşılığı bulunmadığını savundu.

NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Atalay, açıklamasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslendi. Kurtulmuş'un bir milletvekilinin hakkını ve hukukunu koruması gerektiğini savunan Atalay, şu çağrıyı yaptı: "Bugün yeni yasama yılına başlarken, seçilmiş bir milletvekili olarak TBMM Sayın Başkanı'nı yeniden, bir kez daha görevini yapmaya davet ediyorum."

Hükümete yıkmaya yönelik eylemlerini unutan Atalay, Kurtulmuş'un başka bir ülkede bir siyasetçinin cezaevinde tutulmasına ilişkin kullandığı "Siyasilerin yeri hapishane olamaz" sözlerini de hatırlatarak, TBMM'nin seçilmiş bir milletvekiline karşı da sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

"ADIMI KÜTÜĞE TEKRAR YAZACAKTIR"

Milletvekillerine de çağrıda bulunan Atalay, yapılması gereken işlemin belli olduğunu savundu. "Sayın milletvekilleri, yapılacak işlem bellidir. Sayın Başkan, AYM Kararı gereği adımı kütüğe tekrar yazacaktır. Başkaca bir karara ve işleme gerek yoktur" ifadelerini kullanan Atalay, milletvekillerinden de TBMM Başkanı'na Anayasa'dan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını hatırlatmalarını istedi.

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Atalay, açıklamasının sonunda 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır" diyen Atalay, kararının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Meclis'in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum."