Dilan Polat gözaltına alındı: İşte sebebi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyadan yayınladığı tepki toplayan içeriklerle gündeme gelen Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yürütülen adli işlemlere bir yenisi eklendi. Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan fenomen, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.