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Gündem Dilan Polat gözaltına alındı: İşte sebebi
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Dilan Polat gözaltına alındı: İşte sebebi

Yeniakit Publisher
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Dilan Polat gözaltına alındı: İşte sebebi

Sosyal medyadan yayınladığı tepki toplayan içeriklerle gündeme gelen Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında yürütülen adli işlemlere bir yenisi eklendi. Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan fenomen, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

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Yorumlar

Sassas

Bu soytarılar lendini aşmış ülkemin cumhurbaşkanına dahi hakaret exer olmuşlar demekki rahatlık yaramıyor tıkın içeri
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