TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan anlamlı maça övgü: Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmanın nişanesi

Filistin Milli Futbol Takımı ile Konyaspor’un arasında oynanan ve 2-2 berabere devam ederken hakemin 89.59’da çaldığı düdükle stadyum tabelasına “Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir” yazısı yansıtılarak yürekleri ısıtan dostluk maçına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da duyarsız kalmadı.

“DOSTLUK MAÇI BİZLERİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETMİŞTİR”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anlamlı maça ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Konya’da Filistin Millî Futbol Takımı ile Konyaspor arasında gerçekleştirilen dostluk maçı, mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmamızın güçlü ve anlamlı bir nişanesi olması dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tribünleri tıklım tıklım doldurarak mazlum Filistin halkının yanında saf tutan, İnsanlık Cephesi’nin güçlü sesine ses katan Konyalı kardeşlerimize hassaten şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak, özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının haklı mücadelesine omuz vermeye, sesini dünyanın her platformunda yükseltmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.