Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte okullardan başörtülü öğrencilerin geri çevrildiği ve infiale yol açan görüntüler, Türkiye’deki 28 Şubat darbe dönemini hatırlattı.

ERMENİSTAN’DA BİLE SERBEST

Ermenistan’da bile başörtüsü serbestken Müslüman Azerbaycan’da yasaklanması İsrail ile kol kola girerek herkesin tepkisini çeken uygulamalara imza atan Azerbaycan yönetimine duyulan öfkeyi de artırdı. Yasağı Akit’e değerlendiren Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, şunları anlattı: “Bizde bir söz vardır bilirsiniz; Millet gider Mersin’e biz gideriz tersine… Şimdi bu cümle Azerbaycan’da Aliyev yönetiminin okullara yönelik aldığı bu absürt başörtüsü yasağı kararına tam manasıyla oturuyor. Teknolojik gelişmelerle çığır üstüne çığırlar açılan, bilginin dünyanın sınırlarını aşıp uzayın derinliklerinde konuşlandığı bu ileri çağda temel hak ve özgürlüklere baskı yapmak, kısıtlama getirmek ‘millilik ve laiklik’ gerekçesiyle kız öğrencilerin başındaki örtüyle kafayı bozmak, arkaik bir tutum sergilemek kardeş ülke Can Azerbaycan’a hiç ama hiç yakışmadı. Umarım tez vakitte bu antidemokratik karardan dönerler. Müslüman kızlarımızın başındaki örtüye el uzatmak ideolojik bir saplantı, evrensel insan haklarına aykırı bir tutum ve dini inanca yönelik asla tasvip edilemez bir baskıdır.”

YANLIŞTAN VAZGEÇMELİLER

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu da şu görüşleri dile getirdi: “Azerbaycan Bakanlar Kurulu’nun ‘üniforma bütünlüğü’ ve ‘laiklik’ söylemiyle hayata geçirdiği kılık kıyafet düzenlemesi, kâğıt üzerindeki muğlak ifadelere rağmen sahada fiilî bir başörtüsü yasağına dönüştü. Bu tablo, Müslüman Türk milletinin geçmişte 28 Şubat karanlığında çok ağır bedeller ödeyerek tecrübe ettiği vesayetçi zihniyetin birebir kopyasıdır. O dönemde de ‘Bin yıl sürecek’ denilerek millete dayatılan baskılar, toplumun iradesi karşısında ‘Bin gün sürmeden’ kısa sürede hükümsüz kalmıştır. Meseleye eğitim ve devlet aklı açısından bakıldığında, asıl odaklanılması gereken noktanın şekilcilik değil öz olduğu görülmelidir ve iyi anlaşılmalıdır. Gençleri kıyafetleri üzerinden ayrıştırmakla enerji boş işlere harcanmış olur sadece. Uluslararası kürsülerde ‘İslamofobi ile mücadele’ nutukları atılırken, iç politikada kendi vatandaşının başörtüsüne müdahale edilmesi ve bugün Ermenistan dâhil komşu ülkelerde bile sorun edilmeyen bir serbestinin Can Azerbaycan’da kısıtlanması açık bir akıl tutulmasıdır. Kardeş Azerbaycan yönetimi bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmelidir. Kendi insanıyla ve vatandaşının inancıyla kavga etmek hiçbir iktidara huzur getirmemiştir. Toplumun vicdanını yaralayan bu hatadan dönmek bir zayıflık değil; aksine erdemin, devlet aklının ve kardeşlik hukukunun en somut gereğidir.”

HÜDA PAR’DAN TEPKİ

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Zehra Çiftçi de, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Başörtüsü, inancın sembolü ve Müslüman bir kadının kimliğidir. Başörtüye yapılan müdahale inancın baskı altına alınması, din ve vicdan özgürlüğünün engellenmesidir. Azerbaycan’daki başörtülü kızlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor; Azerbaycan’ı bu yasakçı uygulamadan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.”