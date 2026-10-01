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Gündem Sözlü cevap yeterli olmayacak! KVKK’dan başvurulara yeni düzenleme
Gündem

Sözlü cevap yeterli olmayacak! KVKK’dan başvurulara yeni düzenleme

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Sözlü cevap yeterli olmayacak! KVKK’dan başvurulara yeni düzenleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin başvurularına verilecek cevapların bildirim usulüne ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı. Kurum, başvuruların sonuçlarının yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişilerin yaptığı başvurulara verilecek cevapların hangi usulle bildirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamada bulundu.

KVKK’nın duyurusunda, Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca veri sorumlusuna iletilen başvuruların, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılması gerektiği hatırlatıldı. Veri sorumlusunun başvuruda yer alan talepleri kabul etmesi halinde gereğinin yerine getirilmesi, reddetmesi halinde ise gerekçesini açıklayarak ilgili kişiye cevap vermesi gerektiği belirtildi.

 

SÖZLÜ BİLDİRİM YETERLİ OLMAYACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, yürütülen incelemelerde bazı veri sorumlularının başvuruları yalnızca telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme veya benzeri sözlü iletişim yöntemleriyle cevaplandırdığının görüldüğü ifade edildi.

Duyuruda, başvurunun sonuçlandırılması sürecinde ilgili kişiye bilgi verilmesinin önemli olduğu ancak telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme yoluyla yapılan bilgilendirmenin, Kanun ve ilgili tebliğ kapsamında verilmesi gereken resmi cevabın yerine geçmeyeceği belirtildi.

KVKK, başvurunun sözlü yöntemlerle cevaplandırılmasının, talebin kabul edilip edilmediğinin ve hangi tarihte bildirildiğinin açık, denetlenebilir ve ispatlanabilir şekilde ortaya konulmasını güçleştirdiğine dikkat çekti.

CEVAPLAR YAZILI VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLECEK

Kurum, başvuru sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve olası yargı süreçlerinde başvurunun belgelendirilebilmesi açısından veri sorumlularının belirli kurallara uyması gerektiğini bildirdi.

Buna göre veri sorumlularının;

İlgili kişilerin başvurularını Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde sonuçlandırması,

Başvurulara ilişkin nihai cevabı ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmesi,

Telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme veya benzeri sözlü iletişim yöntemlerinin mevzuat uyarınca verilmesi gereken cevabın yerine geçmeyeceğini dikkate alması,

Başvuruda yer alan taleplerin hangi kapsamda karşılandığını açıkça belirtmesi ve reddedilen talepler bulunması halinde bunlara ilişkin gerekçeleri açık ve anlaşılır şekilde vermesi gerektiği ifade edildi.

KVKK, düzenlemenin özellikle başvuru sürecinin kayıt altına alınması, tarafların haklarının korunması ve gerektiğinde sürecin denetlenebilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

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