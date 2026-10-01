Eski eşini eşarpla boğarak öldürdü! Tek tek anlattı, haberini verdi: Eşyalarını almasına izin vermezdim...

Çelik'in daha sonra Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Biçer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çelik'in ilk ifadesinde, "Eve beraber gittik, eski konuları açtı. O esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Eve birlikte girdiler, elinde poşetle tek başına çıktı Olay öncesi ve sonrasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, Hanım Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açmasının ardından ikilinin eve geçtiği görüldü. Kayıtlarda, bir süre sonra elinde poşetle evden tek başına çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve siteden ayrıldığı anlar yer aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çelik'in Biçer'i ikametinde eşarpla boğarak öldürdüğü, ardından Biçer'e ait cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Çelik hakkında 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ile 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından dava açıldı. "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" Davanın üçüncü duruşması, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hızır Çelik, Hanım Biçer'in ağabeyleri müşteki Resul Biçer ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak sanığın komşusu dinlendi. Dilek D., "Ölen kadını tanımıyorum. Sanıkla komşuyum, komşum çocuklarıyla ilgiliydi. Herhangi bir kötü davranışına şahit olmadım" ifadelerine yer verdi. Duruşmada söz verilen Resul Biçer, kardeşi ile sanığın olaydan 8 ay önce boşandıklarını belirtti. Sanığın kardeşini plan yaparak götürdüğünü öne süren Biçer, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Recep Biçer ise sanığın boşanmanın ardından kardeşini tehdit ettiğini iddia ederek, "Boşandılar, kızın peşine düştü, ara ara tehditler etti. Neden boğarak öldürüyorsun, öldürmenin de bir mertliği olur. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mütalaada iki ayrı suçtan ceza talebi Taraf avukatlarının beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Çelik'in 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ile 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması yönünde talepte bulunulmadı. Mütalaanın ardından savunma yapan Çelik, "Karşı tarafın ailesi çocuklarımı ve beni defalarca tehdit etti. Çocuklarımı bunlardan koruduğum için şükrediyorum. Planlayarak öldürmek isteseydim evime gelip eşyalarını almasına izin vermezdim" dedi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.