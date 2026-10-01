Firmaya ceza yağdı! Marmara Denizine bu kötülük yapılır mı?

Kocaeli’de yağış sonrası Marmara Denizi’nde ortaya çıkan köpüklenmeyle ilgili yürütülen incelemede sorumlunun metro yapım işini üstlenen firma olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

İzmit ilçesinde 28 Eylül’deki yağış sonrası Sekapark’ta denize bağlanan kanalda ve denizde köpüklenme görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada inceleme başlatıldı. Köpüğün kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesi olduğu tespit edildi. Kazı işleminde kullanılan ve varillerde tutulan kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürdüğü, mazgallar aracılığıyla kanala, kanal vasıtasıyla da Marmara Denizi’ne ulaştığı belirlendi.

Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki kirlilikle ilgili firmaya 2 katı yaptırım uygulanarak toplam 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.