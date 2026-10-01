İlan etti: Okan Buruk'un o fotoğrafına dikkat çekti! Nevzat Dindar: 'Bir mesaj verildi'
Galatasaraylı yorumcu, Okan Buruk'a ve İlkay'a eleştiri dozu yükseldiğini farkedince devreye girdi...
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Galatasaraylı yorumcu, Okan Buruk'a ve İlkay'a eleştiri dozu yükseldiğini farkedince devreye girdi...
Galatasaray'ın ligdeki konumu ve Okan Buruk'un tercihleri tartışılırken Nevzat Dindar, teknik direktörün hem saha kenarındaki tavrına hem de oyuncu seçimlerine değindi.
Dindar'ın özellikle İlkay Gündoğan için yaptığı değerlendirme öne çıktı.
Okan Buruk ile İlkay Gündoğan'ın birlikte görüntülendiği anlara değinen Dindar, bunun bir mesaj taşıdığı görüşünü dile getirdi.
“Ben Okan Hoca'nın tesislerdeki güler yüzlü fotoğrafını gördüm ve bir mesaj verildi bence. İlkay'ın aldığı ödülde de Okan Buruk vardı. Muhtemelen daha fazla şans verecektir. Bazı denemeler oldu zaten.”
Dindar, İlkay Gündoğan'ın milli aranın ardından daha fazla süre almasını beklediğini ifade etti.
Galatasaray'ın performansına da değinen Dindar, takımın henüz istediği seviyeye ulaşmadığını ancak liderliğini sürdürdüğünü söyledi. Okan Buruk'un takımlarının sezon içerisinde daha sonra ritim bulduğunu belirten Dindar, teknik adamın kulübede bulunmasının önemine dikkat çekerek “Hem yaşıyor hem de maçı yaşatıyor” ifadelerini kullandı.
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