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Yerel İstanbul'da korkunç ölüm! İki TIR arasında sıkıştı
Yerel

İstanbul'da korkunç ölüm! İki TIR arasında sıkıştı

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da korkunç ölüm! İki TIR arasında sıkıştı

Esenyurt’ta bir market deposunun bahçesinde geri manevra yapan TIR ile park halindeki başka bir TIR arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta bir market deposunda korkunç bir kaza yaşandı. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir market deposunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre bahçede manevra yapan tır ile park halindeki tırın arasında kalan işçi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

 

İşçinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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