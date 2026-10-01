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Gündem Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek
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Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek

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Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği, yaklaşık 500 bin fonzedeyi ilgilendiren soruşturmalarda yeni bir dönem başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın çarpıcı detaylarını Sabah'tan Abdurrahman Şimşek’e açıkladı.

VİLLALAR, LÜKS ARAÇLAR, ARSALAR, BANKA HESAPLARI…

El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulan özel havuza aktarılacağını belirten Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada el konulan tüm ekonomik değerler, mağdurlar için oluşturulan sisteme kaynak sağlayacak. Şüphelilere ait villalar, lüks otomobiller, taşınmazlar ve banka hesaplarındaki paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu servet, doğrudan mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılacak.

ÖNCELİK 1 MİLYON TL VE ALTINDAKİ HESAPLARDA

Havuzdan gerçekleştirilecek ödemelerde, fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik verilecek. Bu rakam bir ödeme tavanı olmayıp, mağdurlar arasındaki ödeme sıralamasını belirleyen temel öncelik kriteri işlevi görecek. Böylece süreçte ilk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedeflenecek.

HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEK

Dev soruşturmanın borsa ayağında ise 41 hisse senedindeki olağan dışı hareketler mercek altına alındı. Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemin tarandığını aktaran Bakan Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir" dedi. Yapılan incelemeler sonucu manipülasyondan menfaat sağladığı saptanan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

MENFAATİN İKİ KATI TMSF HESABINA

İfadeye çağrılacak şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katı tutarındaki parayı TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor. Bu ödemeler şüphelilerin hukuki durumlarında belirleyici olurken, elde edilen kaynak da yine mağdurlara aktarılacak.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

Öte yandan, soruşturma kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek; toplam şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını, 56 kişinin tutuklandığını ve 88 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını kaydetti.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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