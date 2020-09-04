Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede son dönemlerde anketlerde başkan adayı Joe Biden’ın önde çıkmasının bilinçli olduğunu ve algı operasyonu olduğunu söyledi.

Biden’a aşırılık yanlısı ve polis düşmanı diyen Trump, Biden’ın büyük sorunları olduğunu söyledi.

Ülkedeki protestolar hakkında konuşan Trump, Bunun bir iç terör olduğunu belirterek, Biden’ın teröristlere destek verdiğini iddia etti.

Biden DEAŞ’ın ortaya çıkmasını izledi

Televizyonlarda hep Rusya hakkında konuşulduğunu söyleyen Trump, hep Rusya’dan bahsedildiğini Çin’den hiç konuşulmadığını ve Rusya haberi çıktığında televizyonu kapattığını söyledi. Hızını alamayan Trump, Biden’ın DEAŞ’ın ortaya çıkışını izlemekle yetindiğini söyledi.

Aşı için tarih verdi

Koronavirüse karşı geliştirilen 3 aşı adayının son aşamada olduğunu belirten Trump, aşının büyük ihtimalle ekim ayından önce dağıtılacağını belirterek, bunu seçim için değil insanların hayatını kurtarmak için yaptığını söyledi.