Trump görevden alındı mı? Amerika'da ne oldu? ABD son dakika gelişmeleri

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre Binası'nın dışında protesto düzenledi. Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre Binası'na girmesi sonucu polis biber gazıyla müdahale etti. Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre Bina'sı kapatıldı. "Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Kongre Binası'nın içinde protestocuları önlemek için silahlar çekildi.

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası’nda dört protestocunun öldüğü belirtildi. Polis ayrıca söz konusu işgalde ayrıca 52 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongre'den ve çevresinden uzaklaştırıldı. ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı. Washington polisi, protestocuların Kongre'ye girmek için polise karşı kimyasal kullandığını açıkladı.

Trump görevden mi alınacak?

Trump destekçilerinin kongre binasını işgalinin ardından Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere birçok kabine üyesinin Trump'ın azledilmesini düşündüğü iddia edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken kongre üyelerinden de Trump'ın görevden alınması için çağrılar dile getirilmeye başlandı. İçerisinde Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin de bulunduğu birçok kişi anayasanın 25'inci maddesinin devreye sokulması gerektiğini belirtti.

Anayasa’nın 25. Maddesi, ABD başkanının kabinesine ya da Kongre’ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi tanıyor. Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve önde gelen yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.