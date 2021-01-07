Trump görevden alındı mı? Amerika'da ne oldu? ABD son dakika gelişmeleri
ABD'de neler oldu? ABD’deki başkanlık seçimlerini kazanan Biden’in zaferinin tescilleneceği kongreyi Trump destekçileri bastı. 4 saatlik baskın tüm dünyada şoke etkisi yaparken, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı. ABD’de tam bir kaos hakim olurken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, dünkü protestoları gerekçe göstererek istifa etti. Peki Trump görevden alındı mı? İşte ABD son dakika gelişmeleri
Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre Binası'nın dışında protesto düzenledi. Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre Binası'na girmesi sonucu polis biber gazıyla müdahale etti. Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre Bina'sı kapatıldı. "Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Kongre Binası'nın içinde protestocuları önlemek için silahlar çekildi.
Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası’nda dört protestocunun öldüğü belirtildi. Polis ayrıca söz konusu işgalde ayrıca 52 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongre'den ve çevresinden uzaklaştırıldı. ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı. Washington polisi, protestocuların Kongre'ye girmek için polise karşı kimyasal kullandığını açıkladı.
Trump görevden mi alınacak?
Trump destekçilerinin kongre binasını işgalinin ardından Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere birçok kabine üyesinin Trump'ın azledilmesini düşündüğü iddia edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken kongre üyelerinden de Trump'ın görevden alınması için çağrılar dile getirilmeye başlandı. İçerisinde Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin de bulunduğu birçok kişi anayasanın 25'inci maddesinin devreye sokulması gerektiğini belirtti.
Anayasa’nın 25. Maddesi, ABD başkanının kabinesine ya da Kongre’ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi tanıyor. Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve önde gelen yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.