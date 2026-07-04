Trump cenaze sırasında da tehdit savurdu: Hepsi orada, tek atışla işlerini bitirebiliriz!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Cenazede İran'ın üst düzey isimlerinin bir araya geldiğini söyleyen Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." ifadelerini kullanırken, İran'ın anlaşma yapmak istediğini de öne sürdü. Trump ayrıca cenazede ağlayanların samimi olmadığına inandığını söyledi.

"HEPSİ ORADAYDI, TEK ATIŞLA ETKİSİZ HALE GETİREBİLİRDİK"

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonla konuşan Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Cenazede İran'ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerinin bir arada bulunduğunu ifade eden Trump, "Ben Hamaney'in cenazesini takip ediyorum. Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." dedi.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İÇİN YALVARIYOR" İDDİASI

İran ile yürütülen diplomatik sürece de değinen Trump, Tahran yönetiminin anlaşma sağlamak istediğini savundu. İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" iddia eden Trump, Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle tarafların karşılıklı olarak görüşmelere ve askeri hareketliliğe yaklaşık bir hafta ara verdiğini söyledi.

"CENAZEDEKİ GÖZYAŞLARI BANA SAMİMİ GELMEDİ"

Trump, Hamaney'in cenaze töreninde ağlayan kalabalıklara ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cenazedeki görüntüleri izlediğini belirten Trump, "İranlıların ağladığını görünce şaşırdım. Çünkü onun nefret edildiğini düşünüyordum. Bu nedenle o gözyaşlarının samimi olduğuna inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GALİBAF HÜNGÜR GÜNGÜR AĞLADI

İran'ın başkenti Tahran'da, Ali Hamaney için düzenlenen devlet töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamaney’in cenazesi önünde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Öte yandan Tahran'da cenazenin halka açık bölümünde de ağlayan İranlılar objektiflere yansıdı.

İmam Humeyni Musalla Camisi'ne şu ana kadar on binlerce kişi geldi. 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran ve Irak'ta gerçekleştirilecek altı günlük törenlere toplam 20 ila 30 milyon kişinin katılması bekleniyor.