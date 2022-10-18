TRT'nin usta spikeri Bülend Özveren hayatını kaybetti!

TRT'nin duayen ismiydi, Eurovision Şarkı Yarışması'nı yıllarca sundu. 79 yaşındaki usta televizyoncu Bülend Özveren, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TRT'nin unutulmaz spikerlerindendi. Güzel Türkçesi ve kendine has üslubuyla izleyicilerin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Bülend Özveren'in vefatını eşi Sebla Özveren Twitter üzerinden yaptığı, "Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Eurovision'un Türkiye'deki sesiydi

1943'te İstanbul'da doğan Bülend Özveren Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Sunuculuğa ilk adımını 1965 yılında TRT ekranında attı, bir süre spor spikerliği yaptı.

1975'ten 2012'ye kadar aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışmaları'nı TRT ekranlarından izleyicilere aktardı.

Bilgi yarışmalarının da vazgeçilmez sunucuları arasındaydı. 'Ben Bilirim', 'Banko' ve 'Joker' adlı yarışma programları onun sunumuyla ekrana geldi.

Spikerlik ve sunuculuk dersleri veriyordu

Bülend Özveren TRT'den ayrıldıktan sonra da televizyonculuğa devam etti. Canlı yayınlanan yarışma programları hazırladı ve sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bülend Özveren spikerlik ve sunuculuk dersleri vererek tecrübelerini gençlere aktardı.

Etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslara katıldı.

Duayen sunucu 79 yaşında yaşamını yitirdi

Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan Özveren yoğun bakıma alındı.

Usta sunucu 79 yaşında hayata veda etti.

BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR?

943 İstanbul doğumlu olan Bülend Özveren 1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur.

Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.

1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girmiş ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar vermiştir.

Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı. 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yarışmacı olarak katılarak 30 bin TL ödül kazanmıştır.

2 Ocak 1970 tarihinden beri kendi gibi televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evliydi.

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