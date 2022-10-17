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Gündem AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı! Kabine toplantısı bitti mi? TBMM gündemi bugün?
Gündem

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı! Kabine toplantısı bitti mi? TBMM gündemi bugün?

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 17:39:00 - 2022-10-17 17:42:49
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı! Kabine toplantısı bitti mi? TBMM gündemi bugün?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.10'da başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Bartın'da yaşanan maden kazasının detayları konuşulacak. Dış politikada atılan adımlar ve seçim hazırlıklarına yönelik çalışmalar da değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda öne çıkan gündem, Bartın'da yaşanan maden kazası olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, kazaya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Dış politika da masada olacak

Dış politikada yaşanan gelişmeler de gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarından terörle mücadeleye önemli başlıklar konuşulacak.

2023 seçim hazırlıkları da değerlendirilecek

Toplantıda seçim hazırlıkları da değerlendirilecek. AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.

Ekonomide atılacak yeni adımlar da toplantıda ele alınacak.

MKYK toplantısına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak

TBMM gündemi bugün? neler var detaylar için  TIKLAYINIZ (www5.tbmm.gov.tr)

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