TRT’den genç iletişimcilere müjde! 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' başvuru süresi uzatıldı

TRT’nin, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp onları desteklemek amacıyla bu yıl 6.’sını düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması için son başvuru tarihi 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldı. Gençlere iletişimin profesyonelleri ile buluşma imkânı veren yarışma ayrıca katılımcılara TRT’de kariyer fırsatı da sağlayabiliyor.

Yarışmaya kimler katılabiliyor?

Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma sadece iletişim fakültelerini değil, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve meslek yüksekokullarındaki iletişim ile ilgili bölümleri de kapsıyor.

Gençler evden üretsin diye yeni kategori: “Ev Hayat Dolu”

Radyo, Televizyon, Haber ve İnternet Yayıncılığı olmak üzere 4 ana kategori ile bunlara bağlı 12 alt kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl ek olarak koronavirüs nedeniyle eğitimlerine evden devam eden gençler için yeni bir kategori oluşturuldu. Gençler “Ev Hayat Dolu” adlı yeni kategoriye teması salgın olan eserlerle katılabilecek. Yaratıcılığın ön planda tutulacağı yeni kategori için değerlendirmeler ev koşulları dikkate alınarak yapılacak.

Katılımcılara profesyonel destek: “Ben Olsaydım”

Oluşturulan yeni kategori için evden üretim sürecinde gençlere destek olmak ve geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini dijital ortamda buluşturmak amacıyla başlatılan “Ben Olsaydım” programı her perşembe farklı bir konuğu ağırlayacak.

Ben Olsaydım’ın ilk konuğu spor spikeri Deniz Satar olacak. Salgının spor yayıncılığına etkileri, yeni medyada spor yayıncılığını nelerin beklediği gibi konuların konuşulacağı program bu akşam saat 22.00’de Geleceğin İletişimcileri Yarışması Instagram canlı yayınında.