Diplomasi trafiğinde kritik temas! Bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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