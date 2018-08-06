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TRT Diyanet, faaliyetlerine Diyanet TV olarak devam edecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Diyanet'in faaliyetlerine Diyanet TV olarak devam edeceğini belirterek, "2012'den bugüne kadar Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun çok büyük desteğini gördük. Bundan sonra da her zaman desteklerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:54
TRT Diyanet, faaliyetlerine Diyanet TV olarak devam edecek

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyanet İşlerİ Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle 2012'den beri "TRT Diyanet" adıyla televizyon yayını yaptıklarını hatırlatan Erbaş, "Faaliyetlerimize 'Diyanet TV' olarak inşallah devam edeceğiz. 2012'den bugüne kadar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun çok büyük desteğini gördük. Bundan sonra da inşallah her zaman desteklerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının millete hizmet ettiğine değinen Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an ve sünnet çizgisinde, milletimizi dini konularda bilgilendirme işini kanunlar Diyanet İşleri Başkanlığına vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli birimleriyle bu işi yürütmektedir. İnşallah bütün arkadaşlarımız, bu televizyonda çalışan kardeşlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

'DİYANET TV AMBLEMİYLE DEVAM EDİLECEK'

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının sahih dini bilginin millete ulaştırılması için çaba sarf ettiğine işaret ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı televizyon ve radyolarıyla da buna büyük katkı sağlamaktadır. İnşallah bu katkıyı bugünden itibaren 'Diyanet TV' amblemiyle devam ettirecek." dedi.

Ziyarete, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt da katıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:54
  1. TRT Diyanet TV
  2. Diyanet TV
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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