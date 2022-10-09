TRT 1 ile Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça! Ciritçi bu sırla ne yapacaktır? Gönül dağı son bölüm izle 70 bölüm full izle

Gönül Dağı 71. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosu ile dizi her hafta zirvede yer almayı başarıyor. Veysel’in suçsuzluğu ispatlanacak mı bölümün konusuyken, seyirciler Gönül Dağı 71. bölüm izle tek parça başlığı altında araştırmalar yapıyor.

Gönül Dağı 71. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı'nın 71. bölümünde Veysel'i hapisten kurtarmak için Rıfat'ın şahitliğini raporu engeller. Rapor iptal edilecek mi? Veysel'i hapishanede kahreden olay ne? Gönül Dağı 71. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. TRT 1 izle ekranı ile yeni sezonu başlayan Gönül Dağı son bölüm izle ekranı: Gönül Dağı 71. bölüm izle full HD tek parça!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI 71. BÖLÜM İZLE (TRT İZLE) TIKLAYINIZ

Bozkırda bir Anadolu masalı... Yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de!

GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayarak birçok hafta "En çok izlenen dizi" olan Gönül Dağı'nın 72. bölüm fragmanı yayınlandı.

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Mustafa Becit, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

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GÖNÜL DAĞI 71.BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı'nın 71. son bölümünde Veysel'i hapisten kurtarmak için Rıfat'ın şahitliği önemlidir.

Evlendikten sonra Hacer'in çıkarttırdığı rapor ise bunu engellemektedir. Kenan bu raporun iptali için mücadele eder. Sonunda başarılı olabilecek midir?

Ciritçi Abdullah'ı kurtaran gizemli adam, Ciritçi'ye, Divane'yle ilgili büyük bir sır verir. Ciritçi bu sırla ne yapacaktır?

İzleyenlerin memleket özlemini gideren Gönül Dağı'nın ekrana gelen son bölümünde ilçede açılan müzik okulu seçmeleri Asuman'ı heyecanlandırır. Ramazan'ın cesaret vermesiyle bu seçmelere katılacak olan Asuman'ı nasıl bir son beklemektedir?

Kasım'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla Sefer ve Zahide karşı karşıya gelir. Kasım'ın tek isteği torunlarından helallik almaktır, fakat Zahide çocukların bu durumu bilmesini istememektedir. İkili orta yolu bulabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin ve Sevilay Gültekin rol alıyor.

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