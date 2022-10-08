Akbank çöktü mü? Akbank sistem arızası son dakika 2022: Akbank zor durumda mı? Akbank'tan 'teknik arıza' açıklaması

Akbank mobil uygulaması üzerinden sorun yaşayan binlerce müşteri bugün sabah saatleriyle müşteri hizmetleri üzerinden destek almaya çalışıyor. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre; kurumun kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi gibi problemler söz konusu. Hal böyleyken ise “Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?” soruları yanıt aramaya başladı. Akbank çöktü mü sistem arızası mı var sorusunun yanıtı ise kurumdan geldi. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Son dakika haberi... Akbank, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına neden olan teknik arızaya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Akbank’ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde bugün bir teknik arıza yaşandı.

Akbank müşterileri, kredi kartı işlemlerinde taksitlerin iki kez çekilmesi gibi teknik bir arızayla karşı karşıya kaldıklarını sosyal medyadan gündeme getirdi.

AKBANK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Akbank'tan yapılan son açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Akbank'tan yapılan ilk açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" denilmişti.

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