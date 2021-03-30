Trendyol’dan Yapı Market Günü

Yakup Sarıçiçek

Şirket, Yapı Market Günü çerçevesinde banyo malzemelerinden hırdavat ürünlerine kadar binlerce marka, yüz binlerce üründe fırsatlar sağlıyor.

İndirimler de bulunuyor

Baharın getirdiği ferahlık ve tazelenme hissini evlerine taşımak isteyenler, yeni renkler seçerek farklı bir dekor stiline sahip olabiliyor. 2021’in renkleri gri ve sarı başta olmak üzere binlerce farklı tona sahip boyalar, indirimlerle Trendyol müşterilerini bekliyor. Evin en sık kullanılan bölümlerinden banyolar ufak dokunuşlarla yenilenebiliyor. Eskiyen derzler doldurularak yeni bir görünüm kazandırılabilirken, duş başlığı ve lavabo bataryaları akıllı ürünlerle değiştirilerek yeni nesil bir banyoya sahip olunabiliyor. Klozet kapağından banyo raflarına, derz dolgulardan bataryalara binlerce ürün Trendyol’un Yapı Market kategorisinde yer alıyor.

Mutfak yenilenebilir

Pratik çözümlerle yeni bir mutfağa da sahip olmak mümkün. Trendyol’un Yapı Market kategorisinde yer alan yapışkanlı folyolar ile tezgâh ve ara fayanslar kaplanarak mutfaklarda farklı bir görünüm elde edilebiliyor.