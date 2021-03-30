  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trendyol’dan Yapı Market Günü
Ekonomi

Trendyol’dan Yapı Market Günü

Trendyol, evlerini yenileyeceklere indirimler sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:29:00 -
Trendyol’dan Yapı Market Günü

Yakup Sarıçiçek

Şirket, Yapı Market Günü çerçevesinde banyo malzemelerinden hırdavat ürünlerine kadar binlerce marka, yüz binlerce üründe fırsatlar sağlıyor.

İndirimler de bulunuyor

Baharın getirdiği ferahlık ve tazelenme hissini evlerine taşımak isteyenler, yeni renkler seçerek farklı bir dekor stiline sahip olabiliyor. 2021’in renkleri gri ve sarı başta olmak üzere binlerce farklı tona sahip boyalar, indirimlerle Trendyol müşterilerini bekliyor. Evin en sık kullanılan bölümlerinden banyolar ufak dokunuşlarla yenilenebiliyor. Eskiyen derzler doldurularak yeni bir görünüm kazandırılabilirken, duş başlığı ve lavabo bataryaları akıllı ürünlerle değiştirilerek yeni nesil bir banyoya sahip olunabiliyor. Klozet kapağından banyo raflarına, derz dolgulardan bataryalara binlerce ürün Trendyol’un Yapı Market kategorisinde yer alıyor.

Mutfak yenilenebilir

Pratik çözümlerle yeni bir mutfağa da sahip olmak mümkün. Trendyol’un Yapı Market kategorisinde yer alan yapışkanlı folyolar ile tezgâh ve ara fayanslar kaplanarak mutfaklarda farklı bir görünüm elde edilebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
yeniakit.com.tr’ye konuşan Doç.Dr. Cihat Yaycı: Türkiye Montrö’yü uygulamalı
Gündem

yeniakit.com.tr’ye konuşan Doç.Dr. Cihat Yaycı: Türkiye Montrö’yü uygulamalı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne yönelik tartışmaları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve BAU ..
Cumhurbaşkanlığından kur açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığından kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Ertem, Merkez Bankası'nın uyguladığı dalgalı kur re..
SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!
Gündem

SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni risk haritasını paylaştı. Buna ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay