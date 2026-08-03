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Gündem 15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!
Gündem

15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!

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15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!

AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımın ardından yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Şanlı direnişi alçakça hedef alan Mahruki hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 4 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında ve iddianamede, Mahruki'nin yüz binlerce takipçisine ulaşan paylaşımıyla kamuoyunda infial oluşturduğu vurgulandı. Türk milletini, canlarını feda eden aziz şehitleri ve kahraman kolluk kuvvetlerini hedef alan sözlerin eleştiri sınırlarını fersah fersah aştığı ve toplum açısından açık bir tehlike oluşturduğu kaydedildi.

AKUT Eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin X hesabında yaptığı paylaşım kamuoyunda infial yarattı. Mahruki, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir" şeklinde skandal sözlere imza atmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nasuh Mahruki hakkında res'en soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilmişti.

 

"ELEŞTİRİ SINIRLARININ ÖTESİNDE"

Savcılığın sevk yazısında; Mahruki'nin Türk milletini, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman güvenlik güçlerimizi hedef aldığı açıkça belirtildi. Sevk yazısında Mahruki'nin attığı tweette Türk milletini hedef alan, vatandaşımızı ve güvenlik güçlerimizi şehit verdiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak tanımladığı, bu haliyle atılan tweetin eleştiri sınırlarının ötesinde bulunduğu vurgulandı. Ayrıca Mahruki'nin 571 bini aşkın takipçisi olduğu ve söz konusu provokatif paylaşımın kısa sürede 76 binden fazla görüntüleme alarak toplum içinde açık ve yakın bir tehlike ile infial oluşturacak nitelikte olduğu belirtildi.

TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan Mahruki savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahruki, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 YIL 5 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Mahruki'nin, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme Suçu' kapsamında ve eylemi sosyal medya platformundan gerçekleştirmesi nedeniyle 4 yıl 5 ay hapsi istendi.

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