Trendyol, Sepette İyilik ile Ramazan ayında dayanışmayı büyütüyor

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, sivil toplum kuruluşlarını (STK) tek çatı altında toplayıp kaynaklarını artırmalarına katkı sağladığı Sepette İyilik programıyla, Ramazan ayında dayanışmayı büyütüyor. Toplumsal dayanışmanın güçlendiği ayda, iyilik hareketinin bir parçası olmak isteyenler, Sepette İyilik'te STK'ların satışa sunduğu binlerce ürüne ulaşabiliyor; sivil toplum çalışmalarına destek olabiliyor.

Sepette İyilik'te yer alan STK’lar arasında kapsamlı bir yelpazede sosyal fayda sunan Türk Eğitim Vakfı, TEGV, Tohum Otizm, KAÇUV, TİDER, HAYTAP, Yeşilay, Kızılay, TOÇEV, AHBAP, AKUT, Mor Çatı gibi pek çok STK yer alıyor. Sepette İyilik ile STK’lara destek olmak isteyen Trendyol kullanıcıları, uygulama üzerindeki 'Hizmetlerim' alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki bölümünü ziyaret ederek iyilik hareketine katılabiliyor.

Trendyol, Sepette İyilik projesini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerini ön planda tutarak 2020 yılında, COVID-19 pandemisi devam ederken hayata geçirdi. Dünyada ilk kez büyük ölçekli bir e-ticaret platformunun altyapısıyla STK’lar için sürdürülebilir ve şeffaf bir kaynak yaratma modeli sunan Sepette İyilik, bugün 100'den fazla STK'yı tek çatı altında buluşturuyor.

Projeyle Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren STK’lar kendi ürünlerinin ve dijital destek kartlarının satışıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı STK’lara aktarılırken, Trendyol ayrıca proje çerçevesinde STK’lara e-ticaret alanında eğitim, teknoloji ve operasyonel destek de veriyor.