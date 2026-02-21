  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ADD’li beyaz yobazların Ramazan hazımsızlığı! Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu! Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı! ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi 21 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Şubat 1965: Malcolm X'in şehit edilmesi (Amerikalı Siyahi Müslüman Lider) ABD'li diplomattan skandal sözler: Nil'den Fırat'a uzanan bölgeler İsrail'in hakkı İsrail ordusu 'İran saldırısı' için yüksek alarma geçti!' İngiltere'de tarihi adım: Eski Prens Andrew taht sırasından tamamen siliniyor!
Gündem Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor
Gündem

Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor

CHP’li milletvekillerinin Silivri’de cirit atmalarının, cezaevini çalışma ofisine çeviren suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun postacılığını yapmalarının engellenmesi, emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’i çıldırttı. Öfke ve nefret diline sarılan Özel, koltuğuna oturur oturmaz İmamoğlu’na tanınan imtiyazları bir bir kaldıran Adalet Bakanı Akın Gürlek’i tehdite başladı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

CHP’li milletvekillerinin Silivri’de cirit atmalarının, cezaevini çalışma ofisine çeviren suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun postacılığını yapmalarının engellenmesi, emanetçi Özgür Özel’i çıldırttı. Çaresizce öfke ve nefret diline sarılan Özel, Adalet Bakanı koltuğuna oturur oturmaz İmamoğlu’na tanınan imtiyazları bir bir kaldırmaya koyulan Akın Gürlek’i tehdit etmekten de çekinmedi.

TEPESİNE BİNECEKMİŞ

 

Meyhane jargonunu, külhanbeyi lisanını bırakmayan Özel, Gürlek’e “Ekrem Başkanla görüşmeye izin vermeyenin tepesine bineriz” deme hadsizliğinde bulundu. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Aziz İhsan Aktaş ve İmamoğlu’nun yönettiği suç örgütlerine tüm tehditlere, saldırılara rağmen büyük darbeler vurmuştu. Özel’in, “Oğlum sert kayaya çarptın” sözüne aldırış etmemişti. Mal varlığı üzerinden attığı iftiraları yalanlamıştı. İmamoğlu’ndan sufle almaya doymayan Özel’in sahnelediği yemin provokasyonu da boşa çıkarmıştı.

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ

 

Olan biteni Akit’e değerlendiren Avukat Yasin Özdemir, şunları söyledi: “Belli ki Akın Gürlek’in uygulamaları Özel ve ekibini germiş. O nedenle Özel’in dili sertleşmeye başladı, tehditleri devamlılık arz eder oldu. Adalet Bakanlığının aldığı idari bir kararı var. ‘Kararı tanımam, uymama, tepene bineriz’ çıkışları işlemez. Yemin töreninden ibret alınmamış. Şu anda da Silivri’nin müdavimi olan CHP’li milletvekillerinin İmamoğlu’yla görüşme taleplerine ret cevabı verildi. CHP, yargılamalarda ilerleme olduğu dönemlerde böyle yöntemler devreye alınıyor. Ben AK Parti İBB Meclis Üyesiyim. CHP’li arkadaşlarca orada da kullanılan dil TBMM’den farklı değil. Belli ki kontrollerini yitirmişler. Yoksa ‘Tanımıyorum, tepene bineriz’ denmez. Görevlileri ve toplumu gererek bir yere varamayacağını bilmeli.”

Avukat Mehmet Yıldırım’dan Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialar! Bu işin ucu Özgür Özel'e uzanır
Avukat Mehmet Yıldırım’dan Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialar! Bu işin ucu Özgür Özel'e uzanır

Gündem

Avukat Mehmet Yıldırım’dan Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialar! Bu işin ucu Özgür Özel'e uzanır

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı
Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı

Gündem

Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı

CHP'de kazan kaynıyor: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi!
CHP'de kazan kaynıyor: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi!

Gündem

CHP'de kazan kaynıyor: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi!

CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!
CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!

Gündem

CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23