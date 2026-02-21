Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

CHP’li milletvekillerinin Silivri’de cirit atmalarının, cezaevini çalışma ofisine çeviren suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun postacılığını yapmalarının engellenmesi, emanetçi Özgür Özel’i çıldırttı. Çaresizce öfke ve nefret diline sarılan Özel, Adalet Bakanı koltuğuna oturur oturmaz İmamoğlu’na tanınan imtiyazları bir bir kaldırmaya koyulan Akın Gürlek’i tehdit etmekten de çekinmedi.

TEPESİNE BİNECEKMİŞ

Meyhane jargonunu, külhanbeyi lisanını bırakmayan Özel, Gürlek’e “Ekrem Başkanla görüşmeye izin vermeyenin tepesine bineriz” deme hadsizliğinde bulundu. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Aziz İhsan Aktaş ve İmamoğlu’nun yönettiği suç örgütlerine tüm tehditlere, saldırılara rağmen büyük darbeler vurmuştu. Özel’in, “Oğlum sert kayaya çarptın” sözüne aldırış etmemişti. Mal varlığı üzerinden attığı iftiraları yalanlamıştı. İmamoğlu’ndan sufle almaya doymayan Özel’in sahnelediği yemin provokasyonu da boşa çıkarmıştı.

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ

Olan biteni Akit’e değerlendiren Avukat Yasin Özdemir, şunları söyledi: “Belli ki Akın Gürlek’in uygulamaları Özel ve ekibini germiş. O nedenle Özel’in dili sertleşmeye başladı, tehditleri devamlılık arz eder oldu. Adalet Bakanlığının aldığı idari bir kararı var. ‘Kararı tanımam, uymama, tepene bineriz’ çıkışları işlemez. Yemin töreninden ibret alınmamış. Şu anda da Silivri’nin müdavimi olan CHP’li milletvekillerinin İmamoğlu’yla görüşme taleplerine ret cevabı verildi. CHP, yargılamalarda ilerleme olduğu dönemlerde böyle yöntemler devreye alınıyor. Ben AK Parti İBB Meclis Üyesiyim. CHP’li arkadaşlarca orada da kullanılan dil TBMM’den farklı değil. Belli ki kontrollerini yitirmişler. Yoksa ‘Tanımıyorum, tepene bineriz’ denmez. Görevlileri ve toplumu gererek bir yere varamayacağını bilmeli.”