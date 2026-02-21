  • İSTANBUL
Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar!
Gündem

Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar!

Vatanına, milletine, dinine düşman yetiştirilen nesiller son günlerde sosyal medyaya yansıyan tuhaf olaylarla bir bir patlak vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK poşileriyle sürü halinde gezenler, toplu taşım araçlarında gruplar halinde videolar çekip sosyal medyada paylaşarak adeta devlete meydan okumuştu.

CHP’NİN KALESİ İZMİR’DE OTOBÜS TAŞLADILAR!

Toplumsal dinamikleri kaşımaya yönelik başka bir görüntü de “CHP’nin kalesi” denilerek koca bir terk edilmiş köye döndürülen İzmir’den geldi. İzmir Bornova’da, durakta bekleyen bir grup genç, otobüs gelince ellerindeki taşları otobüsün ön camına fırlatırken video çekerek paylaştı.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİLER YÜKSELDİ

Vatandaşlar ise, “İzmir Bornova’da bir gurup evrimleşmemiş şehir Teröristi P.ç, Belediye Otobüsüne taş atıyor”, “Kendi çocuğunu devlet düşmanı olarak yetiştirirsen yapar tabi”, “Bunları yakalayıp, ailelerine ve kendilerine 150 şer bin TL para cezası verilmeli. Bakalım bir daha yapabiliyorlar mı? Sicillerine de işlensin tekrarı halinde gene para cezası artı hapis”, “Bunlar insan falan olamaz”, “Vatan hainlerine hak ettiği cezayı vermek lazım” şeklindeki yorumlarla tepki gösterdiler.

Gündem

1
Yorumlar

Vatandaş

Resmen bunlar ortalığın ... çocukları, direk yakalayıp kanalisazyonlarda calıstirilmalı

Ali

Ya devlet başa ya kuzgun leşe
