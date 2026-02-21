  • İSTANBUL
WhatsApp'tan grup yeniliği: Yeni üyeye 100 mesaja kadar geçmiş
Teknoloji

WhatsApp’tan grup yeniliği: Yeni üyeye 100 mesaja kadar geçmiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
WhatsApp’tan grup yeniliği: Yeni üyeye 100 mesaja kadar geçmiş

WhatsApp, yeni “Grup Mesajı Geçmişi” özelliğiyle gruba sonradan katılanlara önceki mesajları görme imkânı sunarken, son 25 ile 100 mesaj arasındaki sohbet geçmişinin yeni üyeyle paylaşılabileceğini duyurdu.

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği ve en çok talep edilen özelliklerden biri olan "Grup Mesajı Geçmişi" özelliğini nihayet duyurdu. Bu yenilik, özellikle yeni bir gruba dahil olduğunda konuya uzak kalan kullanıcıların imdadına yetişecek.

 

Artık bir gruba yeni bir katılımcı eklendiğinde, o kişiye grupta daha önce konuşulan mesajları görme imkanı tanınacak. Böylece yeni üyeler, mesaj geçmişine bakarak grubun gündemini hızlıca yakalayabilecek.

Yeni özellik uyarınca birini gruba eklerken, son 25 ile 100 mesaj arasındaki sohbet geçmişini yeni üyeyle paylaşma seçeneği sunulacak.

Ancak geçmiş paylaşımı otomatik olarak gerçekleşmiyor. Bir üye eklendiğinde bu işlemin manuel olarak seçilmesi gerekiyor. Geçmiş paylaşıldığında gruptaki herkes bundan haberdar ediliyor. Paylaşılan mesajlar, normal mesajlardan görsel olarak farklı bir tasarımla, gönderen bilgisi ve zaman damgalarıyla birlikte görünüyor.

Grup yöneticileri, bu özelliğin grupta kullanılıp kullanılamayacağına karar verebiliyor. Hassas konuların konuşulduğu gruplarda bu özellik tamamen devre dışı bırakılabilecek.

UÇTAN UCA ŞİFRELEMEYLE KORUNUYOR

Meta, bu özelliğin de WhatsApp'ın temel prensibi olan uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurguluyor. Paylaşılan geçmiş sadece grup üyeleri tarafından görülebilecek.

Grup Mesajı Geçmişi özelliği şu an kademeli olarak tüm dünyada iOS ve Android kullanıcıları için yayına alınıyor.

