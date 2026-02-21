Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Nazlı Ilıcak
Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Nazlı Ilıcak konuk olacak.
Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta "gazeteci" Nazlı Ilıcak konuk olacak.
27 Mayıs 1960 darbesinde nelere tanık oldu? 12 Eylül 1980 darbelerinde neler yaşadı? 28 Şubat sürecinde hangi badireleri atlattı? Merve Kavakçı olayında rolü var mıydı? Bugünlerde laiklik bildirisi hazırlayanların maksadı ne?
Muharrem Coşkun soracak, Nazlı Ilıcak canlı yayında cevaplandıracak.
Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.
