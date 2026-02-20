Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Kayacık ailesine misafir oldu.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.
Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum"
