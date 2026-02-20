  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek HSK'nın ticaret mahkemeleriyle ilgili kararını değerlendirdi: Ticari davalar hızlanacak Terör kaynağında bitirilecek bölge temizlenecek PKK için yolun sonu önce Suriye şimdi Sincar Eğitim sistemimiz bugün bile bakın hangi noktada! Öğrencisiz cuma namazı Karadeniz ekibine operasyon! 8 gözaltı var Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek Bakan Gürlek o sorulara yanıt verdi: "Savunma hakkının ortadan kaldırılması gibi bir yaklaşımımız kesinlikle söz konusu olamaz" Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma! ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!
Gündem Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar!

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarda Kayacık ailesine misafir oldu.

 

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.

Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum"

Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk
Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk

Gündem

Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk

AK Partili vekilin kanalında olay "Erdoğan" şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı
AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı

Gündem

AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı

Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde
Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde

Gündem

Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23