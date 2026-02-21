İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti!

İngiltere'nin ABD'nin olası İran saldırısında askeri üslerini kullandırmak istemediği rapor edildi.

İngiliz basınında yer alan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik herhangi bir saldırı sırasında İngiliz üslerini kullanmasına izin vermedi.

Starmer bu talebi "uluslararası hukuku ihlal edebileceğini" söyleyerek geri çevirdi.

The Times of London'a göre Starmer, İngiltere'deki RAF Fairford ve Hint Okyanusu'ndaki İngiliz denizaşırı toprağı Diego Garcia'nın İran'a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasını reddetti.

Bu iki üs uzun zamandır ABD'nin denizaşırı operasyonları için önemli bir hazırlık noktası olarak hizmet veriyordu. Özellikle Diego Garcia ABD'nin ağır bombardıman filosu için önemli bir hava üssü niteliğinde.

Times'ın haberine göre İngiltere, ABD'nin üsleri kullanmasına izin vermenin "saldırıyı gerçekleştiren devlet ile destek veren devletler arasında ayrım yapmayan uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceği" endişesini taşıyor.

İngiliz Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Bir hükümet sözcüsü ise "ABD ile İran arasında devam eden ve İngiltere'nin de desteklediği siyasi bir süreç var. İran asla nükleer silah geliştirememelidir ve bizim önceliğimiz bölgenin güvenliğidir" açıklamasında bulundu.

Trump ise yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, İngiliz medyası tarafından İran'a yönelik olası bir saldırıda önemli olduğu belirtilen iki İngiliz hava üssüne doğrudan atıfta bulundu.

Trump, "ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin olası bir saldırısını bertaraf etmek için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" diye yazdı.

