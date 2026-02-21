  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail ordusu 'İran saldırısı' için yüksek alarma geçti!' İngiltere'de tarihi adım: Eski Prens Andrew taht sırasından tamamen siliniyor! ABD ordusu Katar'dan yüzlerce askeri tahliye etti İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı Avrupa’dan İran için "Kırmızı" alarm Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı Siyonist işgalcilerden Ramallah'ta alçak saldırı! Bedevi evleri ateşe verildi! Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama Kutsal toprakları bölme projesi deşifre oldu! Murat Alan emperyalist planı açıkladı!
Dünya İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti!
Dünya

İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti!

İngiltere'nin ABD'nin olası İran saldırısında askeri üslerini kullandırmak istemediği rapor edildi.

İngiltere'nin ABD'nin olası İran saldırısında askeri üslerini kullandırmak istemediği rapor edildi.

İngiliz basınında yer alan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik herhangi bir saldırı sırasında İngiliz üslerini kullanmasına izin vermedi.

 

Starmer bu talebi "uluslararası hukuku ihlal edebileceğini" söyleyerek geri çevirdi.

The Times of London'a göre Starmer, İngiltere'deki RAF Fairford ve Hint Okyanusu'ndaki İngiliz denizaşırı toprağı Diego Garcia'nın İran'a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasını reddetti.

Bu iki üs uzun zamandır ABD'nin denizaşırı operasyonları için önemli bir hazırlık noktası olarak hizmet veriyordu. Özellikle Diego Garcia ABD'nin ağır bombardıman filosu için önemli bir hava üssü niteliğinde.

Times'ın haberine göre İngiltere, ABD'nin üsleri kullanmasına izin vermenin "saldırıyı gerçekleştiren devlet ile destek veren devletler arasında ayrım yapmayan uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceği" endişesini taşıyor.

 

İngiliz Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Bir hükümet sözcüsü ise "ABD ile İran arasında devam eden ve İngiltere'nin de desteklediği siyasi bir süreç var. İran asla nükleer silah geliştirememelidir ve bizim önceliğimiz bölgenin güvenliğidir" açıklamasında bulundu.

Trump ise yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, İngiliz medyası tarafından İran'a yönelik olası bir saldırıda önemli olduğu belirtilen iki İngiliz hava üssüne doğrudan atıfta bulundu.

Trump, "ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin olası bir saldırısını bertaraf etmek için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" diye yazdı.

Kaynak: Mepa News

Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu
Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu

Dünya

Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu

Trump'tan İran'a 'müzakere' çağrısı
Trump'tan İran'a 'müzakere' çağrısı

Dünya

Trump'tan İran'a 'müzakere' çağrısı

ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi
ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi

Dünya

ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi

Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız
Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız

Dünya

Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Abd liler kibris Ercan havalimanini niye kontrol etmişler.. İncirlik kullanılacak mi ve kurecik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23