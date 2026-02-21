  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti! Uyuşturucu ticaretinin merkezi oldu! Sosyal medyada akılalmaz pazarlık İzmir'de teşhir rezaleti: Sosyal medya uğruna haya ve edep hiçe sayıldı! Nestle ve Danone bebek mamalarından 'zehir' çıktı! Bakan Tekin yeni modeli duyurdu: Artık tam tersi olacak! FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı! HÜDA PAR'dan müthiş teklif! 'Kadınlara özel, tamamı kadın personelden oluşan hastaneler kurulmalı'
Aktüel Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi
Aktüel

Külliye'de Ramazan etkinliklerinde mehteran sürprizi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri üçüncü gününde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri üçüncü gününde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği konser verdi.
Beştepe Millet Sergi Salonu önünde düzenlenen MSB Mehteran Birliği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konserde, "Genç Osman", "Plevne Marşı" ve "Ceddin Deden" gibi eserler seslendirildi.
MSB Mehteran Birliği konserinin ardından Muhafız Alayı Tüfekli Birlik Gösterisi de vatandaşların beğenisine sunuldu.
Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında ise çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken, geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı.
"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

Canlı yayınlanacak! Külliye'de Berat Gecesi programı!
Canlı yayınlanacak! Külliye'de Berat Gecesi programı!

Gündem

Canlı yayınlanacak! Külliye'de Berat Gecesi programı!

86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...
86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...

Gündem

86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23