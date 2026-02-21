  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ADD’li beyaz yobazların Ramazan hazımsızlığı! Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu! Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı! ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi 21 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Şubat 1965: Malcolm X'in şehit edilmesi (Amerikalı Siyahi Müslüman Lider) ABD'li diplomattan skandal sözler: Nil'den Fırat'a uzanan bölgeler İsrail'in hakkı İsrail ordusu 'İran saldırısı' için yüksek alarma geçti!' İngiltere'de tarihi adım: Eski Prens Andrew taht sırasından tamamen siliniyor!
Gündem Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun
Gündem

Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremden sonra inşa edilen afet konutlarında yaşayan 3 çocuklu Çınar ailesinin evine konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Bakan Kurum, “Nurdağı’nın yüzde 70’i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu” dedi.

ÇINAR AİLESİNİN ÇAY DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Bakan Kurum, “Yeni Evim İlk İftarım" programında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Çınar ailesinin çay davetini geri çevirmedi. Depremzede aileyi yeni evinde ziyaret eden Bakan Kurum, “Bu devlet 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı’nın yüzde 70’i yıkılmıştı.

Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu huzurlu bir şekilde oturacaklar. Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi; ulaşmak gitmek gelmek hepsi zordu ama hepsini sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik.

Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Ev sahibi Servet Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

“HER DAİM YANIMIZDA OLDUNUZ”

Bakan Kurum, ev ziyareti sonrası vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Bir depremzede vatandaş, Bakan Kurum’a, “Bugüne kadar her daim yanımızda oldunuz. Allah gani gani razı olsun. Mahallem de dört dörtlük oldu. Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz devletimiz var olsun” sözleri ile teşekkür etti.

Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu
Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu

Gündem

Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu

Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın
Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın

Gündem

Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın

Bakan Kurum'dan "Bu Başarı Türkiye'nin" filminde yer alan ünlülere teşekkür
Bakan Kurum'dan "Bu Başarı Türkiye'nin" filminde yer alan ünlülere teşekkür

Gündem

Bakan Kurum'dan "Bu Başarı Türkiye'nin" filminde yer alan ünlülere teşekkür

Nurdağı'nda huzur sofrası! Murat Kurum 455 bin konutun mührünü vurdu!
Nurdağı'nda huzur sofrası! Murat Kurum 455 bin konutun mührünü vurdu!

Oruç

Nurdağı'nda huzur sofrası! Murat Kurum 455 bin konutun mührünü vurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23