Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun

Aileyle sohbet eden Bakan Kurum, “Nurdağı’nın yüzde 70’i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu” dedi.

ÇINAR AİLESİNİN ÇAY DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Bakan Kurum, “Yeni Evim İlk İftarım" programında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Çınar ailesinin çay davetini geri çevirmedi. Depremzede aileyi yeni evinde ziyaret eden Bakan Kurum, “Bu devlet 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı’nın yüzde 70’i yıkılmıştı.

Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu huzurlu bir şekilde oturacaklar. Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi; ulaşmak gitmek gelmek hepsi zordu ama hepsini sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik.

Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Ev sahibi Servet Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

“HER DAİM YANIMIZDA OLDUNUZ”

Bakan Kurum, ev ziyareti sonrası vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Bir depremzede vatandaş, Bakan Kurum’a, “Bugüne kadar her daim yanımızda oldunuz. Allah gani gani razı olsun. Mahallem de dört dörtlük oldu. Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz devletimiz var olsun” sözleri ile teşekkür etti.