Uyuşturucu ticaretinin merkezi oldu! Sosyal medyada akılalmaz pazarlık
Gündem

Uyuşturucu ticaretinin merkezi oldu! Sosyal medyada akılalmaz pazarlık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uyuşturucu ticaretinin merkezi oldu! Sosyal medyada akılalmaz pazarlık

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması Telegram, uyuşturucu satışının adeta merkezi haline geldi. Bir kullanıcının torbacıyla girdiği muhabbet ağızları açık bıraktı.

Ünlüler ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları gündemdeyken çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi haline dönüşmüş durumda.

Zehir tacirleri, ilk olarak gönderdikleri otomatik mesajda ürünlerinin üst düzey kalitede olduğunu belirtiyor, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" ifadeleri kullanılıyor.

 

Sabah'ta yer alan habere göre gizlilik gereği ilk olarak alıcının konumunu soran şahıslar, daha sonra uyuşturucu maddeleri sıralıyor ve karşıdaki kişinin hangi üründen ne miktarda almak istediğini soruyor.

 

Ayrıca satıcılar madde alışverişlerinin gizliliğini korumak için ödemenin kripto para ile yapılmasını talep ediyor. Bu yüzden de IBAN ile ödemelerde artı olarak yüzde 20 oranında komisyon istiyor.

Telegram'dan ulaşılan zehir tacirine yüksek miktarda kokain almak istendiğinin söylenmesi üzerine elinde o kadar uyuşturucu olmadığını, eğer beklenirse 1-2 ay sonra temin edebileceğini söylediği görülüyor. Satıcı, güven ortamının oluşması için önce az miktarda bir alım yapılmasını da sözlerine ekliyor.

