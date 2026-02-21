İzmir'de teşhir rezaleti: Sosyal medya uğruna haya ve edep hiçe sayıldı!

Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini "modernlik" maskesiyle aşındırmaya çalışan "fenomen" çılgınlığı, İzmir'de bardağı taşırdı. Dondurucu soğuğa rağmen sırf beğeni ve takipçi toplamak amacıyla açık alanlarda müstehcen kıyafetlerle dans eden bir genç kadın, çevredeki vatandaşların sabrını zorladı.

Sokaklar podyum değil, edep meydanıdır!

Dijital mecralarda görünürlük elde etmek için her türlü mahremiyeti ayaklar altına alan bu sözde içerik üreticisine, yoldan geçen bir teyze müdahale etti. Genç kadının sergilediği teşhirci tutuma sert çıkan bir teyze, "Kış günü bu kıyafetler ne böyle? Siz kafayı mı yediniz?" diyerek toplumun vicdanına tercüman oldu. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, vatandaşın bu haklı isyanı büyük destek gördü.

Küresel çetenin "beden" operasyonu

Uzmanlar, özellikle sosyal medya algoritmaları üzerinden gençlerin "metalaştırıldığına" dikkat çekiyor. Batı merkezli dijital platformların dayattığı bu teşhir kültürü; aile yapısını dinamitlemeyi, kadını bir nesneye dönüştürmeyi ve toplumsal utanma duygusunu yok etmeyi hedefliyor. Özgürlük ambalajıyla pazarlanan bu çıplaklık akımı, genç dimağları erken yaşta birer "tüketim nesnesi" haline getiriyor.

Toplum "dur" diyor

İzmir'de yaşanan bu tartışma, aslında halkın sessiz çoğunluğunun bu ahlaki erozyona karşı duyduğu tepkinin bir özeti niteliğinde. ABD ve Avrupa menşeli akımların kölesi olan bir azınlığın, kamuya açık alanlarda sergilediği bu görüntüler, toplumsal huzuru ve genel ahlakı tehdit etmeye devam ediyor.