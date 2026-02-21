  • İSTANBUL
Yerel 17 yaşındaki kız kendisini metronun önüne attı!
Yerel

17 yaşındaki kız kendisini metronun önüne attı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
17 yaşındaki kız kendisini metronun önüne attı!

İstanbul Sarıyer M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayan 17 yaşındaki Aylin Görgülü hayatını kaybetti.

12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü, İstanbul Sarıyer M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Hacıosman istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Görgülü'nün arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığı ortaya çıktı. Gönderdiği mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

