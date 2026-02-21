  • İSTANBUL
Yerel Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi!
Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir adet uzun namlulu silah ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüpheliye yönelik hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 piyade tüfeği, 2 piyade tüfeği şarjörü ve 100 mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

