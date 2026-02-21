  • İSTANBUL
Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!
Dünya

Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara saldırı düzenlediğini, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerine, mühimmat depolarına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Pokrovka ve Harkovka, Zaporijya bölgesinde Tsvetkovoye, Kriniçnoye, Zapasnoye, Magdalinovka ve Primorskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Minkovka yerleşim birimleri kurtarıldı." denildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 116 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 776 tank ve zırhlı araç, 1669 çok namlulu roketatar, 33 bin 381 obüs ve havan topu ile 55 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.

