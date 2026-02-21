  • İSTANBUL
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!
Giriş Tarihi:

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!

Evcil kedilerde bulunan kanserin ilk detaylı analizine göre, hastalığın insanlarda bulunan kanser hücreleriyle büyük benzerlikler gösterdiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!

Bilim insanları, yaklaşık 500 evcil kediden alınan tümör DNA'larını analiz ederek hastalıkla bağlantılı temel genetik mutasyonları gün yüzüne çıkardı. Kedilerde en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden biri olan kanserin nasıl geliştiğine dair bugüne kadar çok az bilgi bulunuyordu. Baş araştırmacı Dr. Louise Van der Wayden, kedi kanseri genetiğinin şimdiye kadar tam bir kapalı kutu olduğunu belirterek, herhangi bir türdeki kanseri anlamanın herkes için faydalı olacağını ifade etti.

#2
Foto - Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!

Genetik benzerlikler dikkat çekiyor Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü liderliğindeki uluslararası ekip, 13 farklı kedi kanseri türüyle bağlantılı yaklaşık bin geni inceledi.

#3
Foto - Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!

Araştırma sonucunda, kedilerde kansere yol açan genlerin birçoğunun insanlardakiyle benzerlik gösterdiği, her iki türün de tümörlerin büyümesine ve yayılmasına neden olan temel biyolojik süreçleri paylaştığı görüldü. Bilim insanları, evcil kedilerin özellikle "triple negatif" gibi belirli meme kanseri türlerini anlamada kilit rol oynayacağını öngördü. Kedilerde bu alt türün insanlardan daha sık görülmesi, araştırmacıların yeni ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştirmesi için geniş bir örneklem imkanı sundu.

#4
Foto - Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!

Çevresel faktörler mercek altında Köpekler üzerinde kapsamlı kanser çalışmaları yapılmasına rağmen, kediler bu alanda uzun süre keşfedilmemiş bir alan olarak kaldı. Uzmanlar, her iki evcil hayvan türünün de kanserle ilişkili çevresel faktörler hakkında ipuçları verebileceğini kaydetti.

#5
Foto - Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!

Kanada Ontario Veteriner Koleji'nden Prof. Geoffrey Wood, evcil hayvanların insanlarla aynı mekanları paylaştığını ve aynı çevresel etkilere maruz kaldığını belirtti.

#6
Foto - Kanser tedavisinde çığır açacak buluş : Bakın kedilere ne yaptırıyorlar!

Bu durumun, dünyadaki değişimlerin kanser riskini nasıl etkilediğini anlamaya ve yeni önleme yöntemleri bulmaya olanak sağlayacağı vurgulandı. Science dergisinde yayımlanan araştırma, türler arası genetik haritalama konusunda yeni bir dönemi başlattı./ kaynak: internethaber

