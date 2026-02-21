Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü
Ardahan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte leylekler bu sene erken geldi.
Ardahan’da baharın simgesi kabul edilen leylekler, bu yıl takvimden önce göründü.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'a, yılın ilk leylekleri geldi.
Kent merkezinde ve bazı köylerde elektrik direkleri üzerine kurulu yuvalarına yerleşen leylekler, gagaları ile kuru ot ve çalı parçalarını taşıyarak yuvalarını güçlendirdi.
Vatandaşlardan Hacı Osman Yıldız, leyleklerin baharın habercisi olduğunu belirterek, "Her yıl onları görmek bizi mutlu ediyor. Bu yıl biraz erken geldiler. Demek ki bahar kapıda" dedi.
