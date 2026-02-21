  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü

Ardahan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte leylekler bu sene erken geldi.

#1
Foto - Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü

Ardahan’da baharın simgesi kabul edilen leylekler, bu yıl takvimden önce göründü.

#2
Foto - Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'a, yılın ilk leylekleri geldi.

#3
Foto - Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü

Kent merkezinde ve bazı köylerde elektrik direkleri üzerine kurulu yuvalarına yerleşen leylekler, gagaları ile kuru ot ve çalı parçalarını taşıyarak yuvalarını güçlendirdi.

#4
Foto - Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü

Vatandaşlardan Hacı Osman Yıldız, leyleklerin baharın habercisi olduğunu belirterek, "Her yıl onları görmek bizi mutlu ediyor. Bu yıl biraz erken geldiler. Demek ki bahar kapıda" dedi.

