İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Siyonistlerin güdümündeki ABD, İran’a yönelik saldırı hazırlıklarını artırırken, ABD ve İran arasında patlayacak bir savaşın başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine ekonomik ve toplumsal açıdan büyük zarar vereceği belirtiliyor. Akit’e konuşan uzmanlar, İran’a yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte öncelikle Türkiye’ye milyonlarca mülteci akımının başlayacağına dikkat çekiyorlar. Uzmanlar, İsrail’in özellikle arzı mevud hedefini gerçekleştirmek için İran’da patlayan bir savaşla birlikte bölgedeki ülkelerin zayıflamasını istediği, ABD’ye de İran’a saldırması için bu yüzden baskı yaptığına dikkat çekiyorlar.

GÜVENSAM Genel Koordinatörü, Terör ve Güvenlik Uzmanı Cihad İslam Yılmaz, Akit’e “Ortadoğu’da artan askerî hareketlilik, yalnızca iki devlet arasındaki gerilim olarak okunmamalıdır; Bu tablo, bölgesel güç dengelerinin yeniden kurgulanmasına yönelik daha geniş bir stratejik arayışın parçasıdır. İsrail’in güvenlik doktrini tarihsel olarak çevre ülkelerde kendisine tehdit oluşturabilecek kapasitenin zayıflatılmasına dayanır; bu çerçevede İran’ın bölgesel nüfuzunun kırılması, Tel Aviv açısından jeopolitik bir öncelik olarak görülebilir. Bu gerginlik, kontrol edilebilir bir kriz olmaktan hızla çıkıp çok katmanlı ve vekâlet unsurları içeren bir bölgesel savaşa evrilebilir. Böylesi bir senaryoda en kırılgan hatlardan biri Anadolu olacaktır. Türkiye hem enerji geçiş yolları hem de göç rotaları üzerinde bulunması nedeniyle jeopolitik şokları doğrudan hisseder. Daha da önemlisi, uzun süreli bir İran krizinin bölgesel güç boşluğu oluşturması, Orta Doğu’da devlet otoritesinin aşındığı yeni alanlar ortaya çıkarabilir. Bu tablo, kısa vadeli askerî kazanımların ötesinde, bölgesel düzenin daha kırılgan hale gelmesi anlamına gelir. Dolayısıyla mesele yalnızca bir ülkenin hedef alınması değil; güç dengelerinin sarsılması üzerinden tüm bölgenin yeniden şekillendirilmesi ihtimalidir” dedi.

İRAN SAVAŞI BÖLGENİN KADERİNİ BELİRLER

Terör ve Güvenlik Uzmanı Salih Aydemir de “İran’a yönelik olası bir askerî müdahale yalnızca iki devlet arasında yaşanacak klasik bir çatışma olarak okunamaz. Bu sürecin en tehlikeli boyutu ise çatışmanın kısa sürede mezhepsel bir karakter kazanma ihtimalidir. Olası bir savaş ve iç savaş Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye ve doğrudan Türkiye’yi ve Körfez ülkelerini etkileme potansiyeline sahiptir. Böyle bir tablo İran krizini bölgesel bir Şii-Sünni fay hattı çatışmasına dönüştürebilir. Sonuç olarak İran krizi yalnızca bir ülkenin iç meselesi değil: Türkiye dâhil bütün bir coğrafyanın stratejik kaderini belirleyebilecek tarihsel bir eşiktir” diye konuştu.