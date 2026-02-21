Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi!

Türkiye’de ne zaman milletin sinesinden kopan bir ses yükselse, soluğu hemen "aydınlanma" maskeli hakaretlerde alan Özlem Gürses, yine sahnede. Son dönemde samimi üslubuyla ilahiler seslendiren Celal Karatüre’yi diline dolayan Gürses, İslam medeniyetinin eşsiz miraslarından olan ilahilerin içini boşaltmakla itham ettiği sanatçıya kin kustu.

Huşu bahane, nefret şahane!

Halkın değerlerine her fırsatta sırtını dönen Gürses, Karatüre’nin performansını izlerken "dehşet içinde" kaldığını iddia etti. Manevi iklimden nasibini alamamış bir dille, kutsal metinlerin bestelenmiş hali olan ilahileri bir dans grubu olan "Mezdeke"ye benzeten Gürses, "Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya? Ne hale geldik arkadaşlar?" diyerek adeta milletin değişiminden duyduğu korkuyu ele verdi.

Halkın beğendiği ne varsa düşmanlar!

Kendi dar pencerelerinden bakıp toplumu "sığlık" ile suçlayan bu zihniyetin, Anadolu insanının sevdiği, benimsediği ve dijital mecralarda milyonlarca kez dinlediği eserlere karşı duyduğu bu hazımsızlık şaşırtmadı. İlahilerin o vakar dolu ruhunu anlamaktan aciz olan Gürses, sanatsal eleştiri adı altında manevi değerleri aşağılamaya yeltendi.

İlk vukuatı değil: Milletin her değerine "Gürses"li saldırı!

Özlem Gürses’in bu "millet karşıtı" tavrı aslında yeni bir durum değil. Daha önce de ABD ve Batı merkezli fonlardan beslenen mecralarda boy gösteren Gürses, halkın inanç ve yaşam biçimine yönelik pek çok kez benzer "üstenci" çıkışlar yapmıştı.

Dini eğitim hazımsızlığı: Okullarda verilen din kültürü derslerinden ve Kur'an kurslarından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirerek, nesillerin manevi terbiyesine "çağ dışı" yaftası vurmaya çalışmıştı.

Okullarda verilen din kültürü derslerinden ve Kur'an kurslarından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirerek, nesillerin manevi terbiyesine "çağ dışı" yaftası vurmaya çalışmıştı. Milli teknolojiye çamur: Türkiye’nin göğsünü kabartan İHA ve SİHA başarılarını küçümsemeye kalkmış, yerli ve milli savunma sanayii atılımlarına karşı "kara propaganda" yapanların safında yer almıştı.

Türkiye’nin göğsünü kabartan İHA ve SİHA başarılarını küçümsemeye kalkmış, yerli ve milli savunma sanayii atılımlarına karşı "kara propaganda" yapanların safında yer almıştı. Seçmen iradesine hakaret: Milletin sandıktaki hür iradesini her fırsatta sorgulayan Gürses, Anadolu insanının tercihlerini "eğitimsizlik" ve "cahillik" olarak niteleyen o meşhur "beyaz Türk" kibriyle hafızalara kazınmıştı.

Vatandaşlar, "Milletin sevdiği her şeye karşı çıkmayı görev edindiler. Asıl sığlık, halkın gönül dünyasına bu kadar yabancı kalmaktır" diyerek Gürses’in bu tutumuna sosyal medyada tepki yağdırmaya devam ediyor.